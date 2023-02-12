مشروع قانون أمريكي يخص الملكية يثير غضب الصينيين في تكساس

يؤكد لي، الجندي السابق في البحرية الأمريكية بلهجة رعاة البقر أنه يقاتل على جبهة جديدة تتمثل باقتراح قانون يمنع الصينيين من امتلاك عقارات بولاية تكساس.

وعلى وقع قرع الطبول والصنج وإيقاع رقصات التنين، تظاهر نحو 300 شخص السبت في الحي الصيني في هيوستن، المدينة التي تضم أكبر عدد من السكان في تكساس بجنوب الولايات المتحدة.

وهتف المحتجون الذين رافقهم برلمانيون وناشطون "أوقفوا العنصرية" و"أوقفوا كراهية الصينيين" و"تكساس وطننا".

ويعارض المحتجون مشروع القانون الذي تقدمت به السناتورة الجمهورية ببرلمان الولاية لويس كولكهورست، يمكن أن يمنع إذا أقر، الصينيين ومعهم الروس والإيرانيون والكوريون الشماليون من امتلاك عقارات في هذه الولاية المحافظة.

"الأمن القومي"

يؤكد المدافعون عن النص أن مشروع القانون طرح لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي"، بينما تؤكد السناتورة كولهورست أنها لا تريد إلحاق أي ضرر "بالمقيمين بطريقة قانونية".

لكن ممثلي الجالية الصينية يرون أن النص عنصري ويشكل تهديداً حتى للمهاجرين منذ فترة طويلة والمقيمين الدائمين الذين لم يحصلوا على الجنسية.

وفي الحي الصيني في هيوستن، كتبت اللوحات واللافتات باللغتين الإنجليزية والماندرين حتى في محلات بيع الأسلحة. وفي تكساس، يمكن لمعظم البالغين حمل السلاح بشكل قانوني.

ومن أصل 28 مليون نسمة عدد سكان هذه الولاية، يُعرف 1.4 مليون عن أنفسهم بأنهم آسيويون و223 ألفاً و500 بأنهم من أصل صيني، حسب بيانات رسمية.

وفي هيوستن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 2.3 مليون نسمة وتحتل المرتبة الرابعة في عدد السكان في الولايات المتحدة، يؤكد أكثر من 156 ألف شخص أنهم آسيويين.

وكان وجود الجالية الصينية الأوضح في التظاهرة، لكن محتجين من جنسيات أخرى انضموا إلى المسيرة من بينهم نيكي حفيظي ممثلة الجالية الأميركية الإيرانية.