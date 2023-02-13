فيديو: بعد عام من الغزو الروسي.. هكذا تبدو مدينة ماريوبول الأوكرانية

كانت مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية وميناؤها مسرحا لأشرس المعارك التي شهدتها أوكرانيا بعد الغزو الروسي قبل عام.

وكان مصنع "آزوف ستال" أحد بؤر هذا القتال العنيف الذي دار لأشهر بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية، وقد تمكن الأوكرانيون على مدى شهور من أن يتحصنوا داخل المصنع ويقاموا الاحتلال الروسي، قبل أن يضطروا للاستسلام والخروج في مايو أيار الماضي.

والآن، وبعد أن أحكمت روسيا سيطرتها على ماريوبول، بدأت عمليات بناء عمارات سكنية جديدة هناك.

ويقوم عمال البناء الروس بهدم الأبنية التي تضررت جراء القصف والقتال. أعمال الهدم باتت تتقدم بشكل سريع، إذ يتم في المعدل هدم بناية واحدة يوميا.

أما مسرح ماريوبول الذي كان الأوكرانيون يستخدمونه كملجأ، وذاعت أخباره آنذاك عندما قصفه الروس، فقد تم البدء بهدمه في ديسمبر كانون الأول. ومن المخطط أن يصبح المسرح في قلب المدينة الجديدة حسب الخطط الروسية لإعادة إعمار المدينة.