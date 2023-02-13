شاهد: بمناسبة "عيد الحب" .. كلاب تساعد في توصيل باقات من الزهور في واشنطن

تساعد كلاب أمريكية تم إنقاذها في واشنطن العاصمة بتوصيل الزهور للعشاق بمناسبة "عيد الحب" أو "الفلانتاين"، وذلك عقب شراكة تم توقيعها بين أحد محلات بيع الزهور ومنظمة إنقاذ محلية.

ومقابل دفع 35 دولارًا إضافية، يمكن للعملاء مفاجأة أحبائهم في مثل هذا اليوم الذي يعتبره العشاق فرصة مهمة للتعبير عن حبهم، من خلال إرسال باقات من الورود إلى عناوين شركائهم بطريقة فريدة ومميزة، بواسطة كلب قرر أن يلعب دور عامل التوصيل.

وتقول ميلاني زينتنر، أثناء احتضانها فينيجان وهي من كلاب البيغل وتبلغ من العمر 15 عامًا، بعد تلقيها باقة من الزهور: "هذا أجمل شيء على الإطلاق، بالطبع الكلاب والورود هما أفضل صديق للفتاة، أفضل من الألماس أو أي هدية أخرى".

وكان مالك متجر الزهور هولي سيمونز قد أطلق هذه المبادرة قبل ثلاث سنوات ويتبرع بالعائدات إلى Lucky Dogs Animal Rescue، وهي جمعية تعنى بتجنيد المتطوعين والكلاب التي يتم إنقاذها.

وفي حديث لوكالة فرانس برس، قال سيمونز "من الجيد أن نتذكر أن هناك الكثير من الكلاب التي تحتاج إلى الإنقاذ".

وخلال هذا العام، تلقى المحل حوالي 30 طلبية في العاصمة الأمريكية.