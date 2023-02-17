النجم الأمريكي بروس ويليس مصاب بنوع خطير مستعص من الخرف وحالته تسوء كثيرا

قالت عائلة الممثل الأمريكي الشهير، بروس ويليس، أمس الخميس، إن حالته الصحية تسوء، وذلك بعد نحو عام من تشخيص إصابته بمرض الحبسة، وهي تسمية عامة لمجموعة من الأمراض العصبية تتسبب بتلف في الدماغ وتفقد المصابين بها القدرة على الكلام.

وجاء في بيان نشرته الأسرة أن ويليس البالغ من العمر 67 عاماً مصاب بمرض الخرف الجبهي الصدغي [اضطرابات دماغية تصيب الفصين الجبهي والصدغي من الدماغ].

والعام الماضي اعتزل بطل سلسلة أفلام "داي هارد" التمثيل بسبب إصابته بمرض الحبسة الذي أعاق قدراته الإدراكية ومنعه من الكلام وأمس الخميس أعلنت أسرته أنه تم تشخيص المرض بطريقة أوضح وتبين أنه مصاب بمرض الخرف الجبهي الصدغي.

وأضافت العائلة في البيان على موقع جمعية الخرف الجبهي الصدغي "منذ أن أعلنا تشخيص إصابة بروس بعدم القدرة على الكلام في ربيع عام 2022، تطورت حالته ولدينا الآن تشخيص أكثر تحديداً هو الخرف الجبهي الصدغي".

وتابع البيان "لسوء الحظ فإن التحديات في التواصل ليست سوى أحد أعراض المرض الذي يواجهه بروس. ورغم كون ذلك مؤلماً فإن من المريح أن يكون لديك تشخيص واضح أخيراً".

ونشرت ابنته الكبرى الممثلة رومر ويليس الإعلان على إنستغرام وتلقت دعماً من آخرين في صناعة الترفيه.

خلال سيرته، صعد ويليس إلى عالم الشهرة في المسلسل التلفزيوني الكوميدي الدرامي [مونلايتننغ] "ضوء القمر" في ثمانينيات القرن الماضي، وظهر في نحو 100 فيلم على مدار مسيرته الفنية التي امتدت أربعة عقود، نال خلالها الإشادة عن أدوار في أفلام [بالب فيكشن] و[ذا سيكسيث سينس] "الحاسة السادسة".

وحصل ويليس على جائزة غولدن غلوب وجائزتي إيمي.

وتصف جميعة الخرف الصدعي المرض بأنه "انخفاض حتمي في الأداء الوظيفي للعقل" وتقول إن ما تبقى من عمر المصابين به يمتد من سبعة إلى 13 عاماً بعد ظهور أعراضه.

ويشير بيان الأسرة إلى أنه ليس هناك من علاج حالياً لهذا المرض آملاً في تغيّر هذه الحقائق في السنوات القادمة.

وخلال 40 عاماً من مسيرته المهنية، حققت أفلام ومسلسلات ويليس مبيعات هائلة بلغت أكثر من خمسة مليارات دولار.