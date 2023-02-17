مشاهير يستذكرون مصممة الأزياء البريطانية فيفيان ويستوود قبل أسبوع الموضة في لندن

شارك عدد من المشاهير الخميس في لندن في مراسم تأبين لمصممة الأزياء البريطانية فيفيين ويستوود التي توفيت في كانون الأول/ديسمبر، مستبقين أسبوع الموضة الذي يقام هذا الأسبوع في العاصمة البريطانية ويُخصص للراحلة.

واجتمع هؤلاء المشاهير في كاتدرائية ساوثوارك اللندنية، ومن بينهم عارضة الأزياء البريطانية كيت موس والمصممة فيكتوريا بيكهام ومغني الراب ستورمزي ورئيسة تحرير النسخة الأمريكية من مجلة "فوغ" المديرة الفنية لـ"كوندي ناست" آنا وينتور، والممثلة هيلينا بونهام كارتر والفنانة تريسي أمين، وهي صديقة قديمة للراحلة.

وارتدى كثر من المشاركين ثياباً ذات تصاميم جريئة، تحيةً للمصممة التي دأبت طوال خمسين عاماً على كسر القوالب التقليدية للموضة وجعلها منصة للرسائل السياسية.

أحد الحاضرين في مراسم تأبين لمصممة الأزياء البريطانية فيفيين ويستوود أ ب

وتوفيت ويستوود في 29 كانون الأول/ديسمبر الفائت في لندن عن عمر يناهز 81 عاماً.

وكان من بين الحضور أيضاً رئيس تحرير النسخة البريطانية من مجلة "فوغ" إدوارد إنينفول، والممثلة فانيسا ريدغريف والمغني بوب غيلدوف وابنة كيت موس ليلا غريس، وهي عارضة أزياء كوالدتها.

وُيخصص أسبوع الموضة الذي يُفتتح الجمعة في لندن ويستمر خمسة أيام لـ "إمبراطورة البانك" التي "غيرت عالم الموضة" بحسب مجلس الأزياء البريطاني الذي ينظم العروض.