هاتفياً.. بلينكن يكرر لعباس دعم واشنطن ل"حل الدولتين"

تشاور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هاتفياً السبت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مكرراً دعم الولايات المتحدة لـ"حل الدولتين".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن "وزير الخارجية شدد على الحاجة الملحة بالنسبة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين لاتخاذ إجراءات بهدف إعادة الهدوء".

وأكد أيضاً رفض الولايات المتحدة الشديد "لإجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تصعيد إضافي للتوترات".

وكان بلينكن قد التقى الرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة نهاية كانون الثاني/يناير، في ختام جولة دبلوماسية سعى فيها إلى نزع فتيل التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين.

وهذه الجولة في الشرق الأوسط كانت مقررة منذ وقت طويل، لكنها اتخذت منحى مغايرا بسبب تجدد العنف الدامي بين الجانبين.