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الولايات المتحدة الأمريكية

هاتفياً.. بلينكن يكرر لعباس دعم واشنطن ل"حل الدولتين"

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بقلم:  يورونيوز
يتصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعد اجتماعهما في رام الله بالضفة الغربية المحتلة-31 يناير 2023
يتصافح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعد اجتماعهما في رام الله بالضفة الغربية المحتلة-31 يناير 2023   -  حقوق النشر  RONALDO SCHEMIDT/AFP

تشاور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هاتفياً السبت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مكرراً دعم الولايات المتحدة لـ"حل الدولتين".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن "وزير الخارجية شدد على الحاجة الملحة بالنسبة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين لاتخاذ إجراءات بهدف إعادة الهدوء".

وأكد أيضاً رفض الولايات المتحدة الشديد "لإجراءات أحادية الجانب تؤدي إلى تصعيد إضافي للتوترات".

وكان بلينكن قد التقى الرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة نهاية كانون الثاني/يناير، في ختام جولة دبلوماسية سعى فيها إلى نزع فتيل التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين.

وهذه الجولة في الشرق الأوسط كانت مقررة منذ وقت طويل، لكنها اتخذت منحى مغايرا بسبب تجدد العنف الدامي بين الجانبين.

المصادر الإضافية • ا ف ب