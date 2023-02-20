جهاز آيفون من الجيل الأول يباع بـ100 ضعف سعره الأصلي في مزاد

بيع جهاز آيفون من الجيل الأول، لعام 2007 [لم يتم فتحه] بأكثر من 63 ألف دولار، أمس الأحد، في مزاد "إل سي جي" المتخصص بالألعاب والمقتنيات التقنية في لوس أنجلوس الأمريكية.

وقال مزاد "إل سي جي" على موقعه الإلكتروني، إن الجهاز بيع بمبلغ قده 63356.40 دولار، أي أكثر بـ100 ضعف سعره الأصلي قبل 16 عاماً.

ونشر موقع بزنس إنسايدر الأمريكي الإثنين، أن الجهاز الذي تم بيعه يعود لكارين غرين، وهي فنانة للوشوم في نيوجيرسي. حصلت غرين على الجهاز كهدية لكنها لم تستخدمها.

وتواصلت غرين مع "إل سي جي"، بعد بيع جهاز آخر للجيل الأول من آيفون في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022 بنحو 40 ألف دولار بهدف بيعه لإنشاء استديو خاص للوشم وفقاً للمصدر.

أطلقت شركة آبل أول جهاز آيفون في يناير/ كانون الثاني 2007 وكان سعره يبلغ 600 دولار أمريكي تقريباً. وكان الجهاز متاحاً في البداية بعدة إصدارات، إما بسعة تخزين 4 غيغابايت أو 8 غيغابايت، وكاميرا 2 ميغابكسل وشاشة 3.5 بوصة.