أبرز ما يجب أن تعرفه عن زيارة بايدن السرية والمفاجئة إلى كييف

قام الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، الإثنين، بزيارة سرية ومفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، متحدياً تهديدات الهجمات الصاروخية الروسية التي تكررت في الأشهر الأخيرة.

الهدف العريض للزيارة التي تأتي قبل أيام من إكمال الحرب سنتها الأولى تأتي في سياق تجديد الدعم الأمريكي اللامحدود لأوكرانيا والإعلان عن إمدادات أسلحة إضافية.

وكانت زيارة الرئيس الأمريكي، محضرة على مستوى عالٍ أمنياً، وتجوّل بايدن برفقة نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في وسط كييف حيث سمعت صفارات الإنذار.

ماذا عن الزيارة؟

زيارة بايدن مفاجئة، وهي أول زيارة له لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو عام. وتأتي الزيارة قبل أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى للحرب، وعلامة رئيسية على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.

وأكد بايدن في بيان بأنه سافر إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي و"إعادة تأكيد التزامنا الثابت والراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".

ماذا قال بايدن أيضاً؟

قال الرئيس الأمريكي متحدثاً من كييف: "بعد عام واحد.. كييف صامدة. وأوكرانيا صامدة. الديمقراطية صامدة". وتعهّد الرئيس الأمريكي خلال الزيارة بتقديم نصف مليار دولار إضافية كمساعدة أمريكية لأوكرانيا.

ماذا عن زيلينسكي؟

وقد وصف زيلينسكي زيارة بايدن بأنها "لحظة عظيمة بالنسبة لأوكرانيا" وقال زيلينسكي إنه تحدث مع بايدن حول "الأسلحة بعيدة المدى والأسلحة التي ربما لا تزال أوكرانيا تنتظرها والتي لم يتم توريدها من قبل".

كان من المقرر بالفعل أن يصل بايدن إلى بولندا صباح الثلاثاء في رحلة مخصصة لاحياء الذكرى السنوية الأولى للحرب، والتي بدأت في الـ 24 فبراير-شباط 2022. لكن تفاصيل رحلته المتعلقة بزيارة كييف ظلت سرية بسبب المخاوف الأمنية .

ما الذي تمّ تداوله؟

في تصريحات مشتركة مع زيلينسكي من كييف، قال بايدن إنه لن ينسَ أبداً ما قاله له الرئيس الأوكراني عندما بدأ الغزو وأكد الرئيس الأمريكي متحدثاً لنظيره الأوكراني: "لقد أخبرتني أنه يمكنك سماع انفجارات في الخلفية".

"قلت إنك لا تعرف متى سنتمكن من التحدث مرة أخرى. وقال بايدن في تلك الليلة المظلمة قبل عام واحد، كان العالم حرفيا في ذلك الوقت يستعد لسقوط كييف. "ربما حتى نهاية أوكرانيا." وأضاف بايدن: "هدف روسيا كان محو أوكرانيا من الخريطة ... حرب الفتح التي شنها بوتين فشلت".

وماذا قال زيلينسكي؟

خلال حديثه أمام بايدن، قال زيلينسكي إن "هذه المحادثة تقربنا من النصر". وأضاف زيلينسكي هذه "إشارة واضحة إلى أن محاولات روسيا لإعادة السيطرة على أوكرانيا لن تجد أية فرصة".

عن فلاديمير بوتين

وعن فلاديمير بوتين قال بايدن: "لقد كان مخطئا تماماً.. بعد مرور عام، الدليل موجود هنا في هذه الغرفة.. إننا نقف هنا معاً".

لكن هذا لم يمنع واشنطن من إبلاغ موسكو بزيارة بايدن حيث قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أبلغت روسيا أن بايدن كان مسافراً إلى كييف قبل ساعات قليلة من مغادرته.

ولم يقدم البيت الأبيض حتى الآن تفاصيل حول كيفية وصول بايدن وفريقه الصغير إلى هناك ما قد يشير إلى أن الرئيس والوفد المرافق له لا يزالون في البلاد، لكن خارج كييف.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي: "لقد أبلغنا الروس أن الرئيس بايدن سيسافر إلى كييف.. لقد فعلنا ذلك قبل ساعات من مغادرته.. بسبب الطبيعة الحساسة لتلك الاتصالات، لن أتطرق إلى كيفية ردهم.. لكن يمكنني أن أؤكد أننا قدمنا هذا الإشعار".

خلف الكواليس

قال مسؤول حكومي أوكراني لوسائل إعلام إن أوكرانيا طالبت بهذه الزيارة منذ فترة طويلة. وقال المسؤول إنه تم التخطيط لها في وقت قصير للغاية وبأعلى مستوى من السرية.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن "زيارة الرئيس الأمريكي التاريخية إلى كييف تعتبر إشارة واضحة على أن الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف إلى جانب أوكرانيا حتى انتصارها على حرب العدوان الروسية".