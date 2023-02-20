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إسبانيا

شاهد: السلطات الإسبانية تصادر سيارات فخمة مسروقة من الولايات المتحدة

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بقلم:  يورونيوز
هذه الصورة نشرتها السلطات الإسبانية في 20 فبراير 2023 وتظهر إحدى السيارات الفاخرة المسروقة من الولايات المتحدة والتي وصلت بحاويات إلى ميناءٍ بإسبانيا.
هذه الصورة نشرتها السلطات الإسبانية في 20 فبراير 2023 وتظهر إحدى السيارات الفاخرة المسروقة من الولايات المتحدة والتي وصلت بحاويات إلى ميناءٍ بإسبانيا.   -  حقوق النشر  HANDOUT/AFP

أعلن الحرس المدني الإسباني الاثنين أنه صادر 24 سيارة فاخرة كانت قد سُرقت من الولايات المتحدة ونُقلت في حاويات إلى إسبانيا، حيث كان مرجحاً أن تٌشحن إلى إفريقيا.

وتُقدّر القيمة الإجمالية لهذه المركبات، من ماركات "بورشه" أو "كاديلاك" أو "جيب" أو "أستون مارتن"، بأكثر من مليوني يورو.

وبحسب ناطق باسم الحرس المدني، وصلت هذه السيارات في كانون الثاني/يناير إلى ميناء مدينة الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) في جنوب البلاد. ثم كان "من المحتمل" إرسالها إلى "بلدان إفريقية".

وقال الحرس المدني في بيان إن المركبات المصادرة أعيدت إلى الولايات المتحدة.

وكانت الأخيرة قد فتحت تحقيقاتها العام الماضي بعد اكتشاف دلائل تشير إلى أن هذا الميناء الكبير الواقع في مضيق جبل طارق، كان يُستخدم لعبور السيارات المسروقة في الولايات المتحدة.

وبحسب الإنتربول، فإن الأموال المتأتية من هذه التجارة غير القانونية غالباً ما تُستخدم لتمويل أنشطة إجرامية أخرى مثل تهريب المخدرات أو الأسلحة أو البشر.

المصادر الإضافية • أ ف ب