شاهد: السلطات الإسبانية تصادر سيارات فخمة مسروقة من الولايات المتحدة

أعلن الحرس المدني الإسباني الاثنين أنه صادر 24 سيارة فاخرة كانت قد سُرقت من الولايات المتحدة ونُقلت في حاويات إلى إسبانيا، حيث كان مرجحاً أن تٌشحن إلى إفريقيا.

وتُقدّر القيمة الإجمالية لهذه المركبات، من ماركات "بورشه" أو "كاديلاك" أو "جيب" أو "أستون مارتن"، بأكثر من مليوني يورو.

وبحسب ناطق باسم الحرس المدني، وصلت هذه السيارات في كانون الثاني/يناير إلى ميناء مدينة الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) في جنوب البلاد. ثم كان "من المحتمل" إرسالها إلى "بلدان إفريقية".

وقال الحرس المدني في بيان إن المركبات المصادرة أعيدت إلى الولايات المتحدة.

وكانت الأخيرة قد فتحت تحقيقاتها العام الماضي بعد اكتشاف دلائل تشير إلى أن هذا الميناء الكبير الواقع في مضيق جبل طارق، كان يُستخدم لعبور السيارات المسروقة في الولايات المتحدة.

وبحسب الإنتربول، فإن الأموال المتأتية من هذه التجارة غير القانونية غالباً ما تُستخدم لتمويل أنشطة إجرامية أخرى مثل تهريب المخدرات أو الأسلحة أو البشر.