في خطوة هي الأولى من نوعها .. العراق يعتزم السماح بالتجارة مع الصين باليوان

أعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، أنه وافق على استخدام اليوان الصيني كعملة لاستيراد منتجات من الصين، وهو إجراء جديد اتخذته السلطة لاستقرار الدينار العراقي، الذي تعرض في الأشهر الأخيرة لخفض قيمته مقابل الدولار.

وفي بيان صحفي، حدد البنك المركزي أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة ثانية من الإجراءات التي تهدف إلى "الحصول على العملات الأجنبية"، وفي هذه الحالة اليوان الصيني، والذي سيستخدم الآن في التجارة الخاصة مع العملاق الآسيوي.

ولم تحدد الجهة المصدرة نوع المعاملات التي سيتم إجراؤها بالعملة الصينية أو ما إذا كان من المتوقع استخدامها في المستقبل لتصدير النفط، وهو ما يعني نقلة نوعية في سوق الطاقة من العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك.

وبحسب البيان، فإن الهدف هو "تعزيز حسابات البنوك العراقية التي لديها حسابات في البنوك الصينية باليوان" وتسهيل التعاملات بين البلدين، وبالتالي تجنب صرف العملات الأمريكية.

من جهته أكد المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة تكريت سعد إبراهيم أن هذه الحزمة من الإجراءات ستسهم في استقرار السوق العراقية و"انخفاض أسعار المواد الأولية" في سياق التضخم.

كما نظرت دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في إجراء تجارة غير نفطية مع الصين باستخدام اليوان.

من جانبها ، تضغط الصين على العديد من الاقتصادات المعتمدة على النفط في الشرق الأوسط لمبادلة عملتها.

في قمة عُقدت في المملكة العربية السعودية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الدول العربية إلى "الاستفادة القصوى" من بورصة شنغهاي للنفط والغاز الطبيعي، في محاولة لاعتماد اليوان في تجارة النفط الخام والغاز، بدلاً من الدولار، وهو أمر سيؤثر بشكل كبير على العملة الأمريكية.