فرنسا والعراق يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة

قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الخميس وأبرما مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وفرنسا.

وذكر قصر الإليزيه يوم الجمعة أن البلدين أبرما اتفاقية خلال الاجتماع تهدف إلى تدعيم العلاقات الثنائية في مجالات مكافحة الفساد والأمن والطاقة المتجددة والثقافة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان تلقت يورونيوز نسخة منه إن لقاء السوداني وماكرون الخميس شهد بحث العلاقات الثنائية.

وأضاف البيان "جرت عقب اللقاء مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا، التي انطوت على محاور متعددة في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرّف، والتبادل الثقافي، فضلاً عن محاور أخرى تتعلق بإدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم".