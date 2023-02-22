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ألمانيا

المانيا تعلن طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين بعد حكم الإعدام على مواطن يحمل جنسية البلدين

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد
المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد   -  حقوق النشر  أ ف ب

أعلنت المانيا الأربعاء أنها بصدد طرد دبلوماسيين يعملان في السفارة الإيرانية في برلين بعد حكم الاعدام الذي أصدرته محكمة إيرانية في حق مواطن يحمل جنسية البلدين.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان الأربعاء بعد حكم الاعدام الصادر الثلاثاء في حق جمشيد شارمهد إن برلين "اعتبرت موظفين في السفارة الإيرانية في برلين غير مرغوب فيهما وطلبت منهما مغادرة ألمانيا على الفور".

المصادر الإضافية • أ ف ب