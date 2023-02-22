المانيا تعلن طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين بعد حكم الإعدام على مواطن يحمل جنسية البلدين

أعلنت المانيا الأربعاء أنها بصدد طرد دبلوماسيين يعملان في السفارة الإيرانية في برلين بعد حكم الاعدام الذي أصدرته محكمة إيرانية في حق مواطن يحمل جنسية البلدين.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان الأربعاء بعد حكم الاعدام الصادر الثلاثاء في حق جمشيد شارمهد إن برلين "اعتبرت موظفين في السفارة الإيرانية في برلين غير مرغوب فيهما وطلبت منهما مغادرة ألمانيا على الفور".