مدرب مانشستر يونايتد: لدي فكرة قد تكون مفتاح الفوز على برشلونة

رغم إصراره على عدم كشف أوراقه أكد إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد أن “لديه فكرة” ستساعد فريقه على التفوق أمام برشلونة في مواجهة مرتقبة بالدوري الأوروبي لكرة القدم غدا الخميس.

وقدم يونايتد وبرشلونة، وهما من أكثر الفرق نجاحا في كرة القدم العالمية، عرضا رائعا في مباراة ذهاب ملحق دور الستة عشر الأسبوع الماضي رغم أنهما يلعبان في مسابقة غريبة عليهما نسبيا.

وخرج مدرب كل طرف راضيا عن التعادل 2-2 والذي أظهر مدى تحسن الفريقين مؤخرا. لكن تن هاج لن يخلد للراحة حيث يسعى لقيادة فريقه لمواصلة القتال على 4 ألقاب مع خوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية يوم الأحد المقبل.

وقال تن هاغ في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء “ما نفعله بشكل مختلف ستراه غدا على أرض الملعب.

“لدينا فكرة سنطبقها. كلنا نريد أن نلعب مباريات كبيرة. كنا نحلم في طفولتنا بمباريات كبيرة مثلها. نستمتع بها كثيرا وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا.

“الأمر لا يتعلق (بالحصول) على إشادة. يتعلق أكثر بالفوز بألقاب. نركز دائما على المباراة التالية. علينا أن نحافظ على نفس العقلية لتقديم نسخة أفضل من أنفسنا كل يوم”.

وأنهى يونايتد الموسم الماضي بأدنى حصيلة له على الإطلاق من النقاط في الدوري الإنكليزي الممتاز (58 نقطة) ولم يفز بأي لقب منذ 2017 لكن تن هاج أعاد الأمل سريعا حيث يتأخر بطل دوري الأضواء الإنكليزي 20 مرة بفارق خمس نقاط فقط عن أرسنال المتصدر.

وفي حديثه في المؤتمر الصحافي ذاته كشف المدافع رافائيل فاران، الذي كان ضمن تشكيلة يونايتد المتعثرة الموسم الماضي، عن التغييرات التي طرأت على الفريق مؤخرا.

وقال فاران “أعتقد أنها الثقة قبل كل شيء. “ثانيا، الانضباط. من الناحية الفنية بات الفريق يعرف جيدا كيف يدير المباريات. وأضاف “مع المزيد من الخبرة وعقلية المنافسة تحسن الفريق كثيرا بالفعل وربما يكون هذا هو وجه الاختلاف”.

وأضاف تن هاغ أن القائد هاري مغواير والمهاجم البرازيلي أنتوني استعادا لياقتهما البدنية ويمكنهما الظهور أمام برشلونة لكن المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال لا يزال غائبا.