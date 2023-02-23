"بقلب مثقل".. سيرخيو راموس يعتزل دولياً بعد مكالمة مدرب "لا روخا" الجديد

أعلن القائد السابق لمنتخب إسبانيا في كرة القدم قطب دفاع باريس سان جيرمان الفرنسي سيرخيو راموس الخميس اعتزاله اللعب دولياً في سن السادسة والثلاثين بعد أن أبلغه المدرب الجديد لويس دي لا فوينتي بأنه لن يكون ضمن خططه.

وأضاف راموس الذي خاض 180 مباراة دولية، أنه يعتزل اللعب دولياً "بقلب مثقل" وأنه كان يود الاعتزال الدولي "بمرارة أقل".

وكتب راموس في بيان نُشر باللغتين الإسبانية والإنكليزية على مواقع التواصل الاجتماعي "حان الوقت لتوديع المنتخب الإسباني".

وأوضح "صباح هذا (الخميس)، تلقيت مكالمة من المدرب الحالي الذي أبلغني أنني لم أعد جزءًا من خططه، وأنني لن أكون جزءًا منها، كيفما كانت مستوياتي أو ما أفعله في مسيرتي الكروية".

وكان راموس الذي خاض أول مباراة دولية في 2005 ودياً ضد الصين، أحد الركائز الأساسية للمنتخب الإسباني الذي سيطر على كرة القدم العالمية لمدة ثماني سنوات، محققًا تسلسلًا غير مسبوق في الألقاب من خلال التتويج بكأس أوروبا 2008، كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2012.

وتابع "بقلب مثقل، إنها نهاية الرحلة التي كنت أتمنى أن أطيلها أكثر وأن تنتهي بمرارة أقل، على الرغم من كل النجاحات التي حققناها مع لاروخا".

وسجل القائد السابق لنادي ريال مدريد 23 هدفا في 180 مباراة دولية. وكانت مباراته الدولية الأخيرة في آذار/مارس 2021 ضد كوسوفو في تصفيات مونديال قطر 2022.