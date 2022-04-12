راموس يريد مواصلة اللعب لأربع أو خمس سنوات إضافية رغم الإصابات

يرغب الإسباني سيرخيو راموس، قلب دفاع باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 36 عاماً، في البقاء أربعة أو خمسة مواسم إضافية في الملاعب بحسب ما كشف لمنصة "برايم فيديو".

وانضم راموس إلى النادي المملوك قطرياً في تموز/ يوليو الماضي حتى حزيران/ يونيو 2023، بعد إحرازه لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع ريال مدريد، إضافة إلى لقب كأس العالم 2010 وكأس أوروبا مرتين مع منتخب بلاده.

وقال راموس لناقل الدوري الفرنسي "أرغب في اللعب لأربع أو خمس سنوات في المستوى الأول، قبل الانتقال إلى تجربة جديدة"، ثم تابع "وقّعت لسنتين هنا مع باريس سان جيرمان، وسنحاول أن نجعلها ثلاثة، ثم سنرى".

أضاف راموس الذي دافع عن ألوان ريال مدريد فترة طويلة بين 2005 و2021 "طالما أنا قادر على الصمود بدنياً، أعتقد انه بمقدوري البقاء مركّزاً".

ومنذ قدومه إلى سان جيرمان، واجه راموس متاعب وإصابات في ربلة ساقه، ما أجبره على الابتعاد عن فريقه أول خمسة أشهر من الموسم.