من شوارع الموضة إلى الأحياء العتيقة... ما الذي يجعل طوكيو مكانا يستهوي عشاق الفنون

طوكيو لديها عروض غنية ومتنوعة للسكان المحليين والزوار على حد سواء، من محلات التسوق للملابس الجديدة والمستعملة إلى الحدائق والمتنزهات والمطاعم التقليدية الجذابة فإن للعاصمة اليابانية الكثير لتقدمه لزوارها.

تحدثت يورونيوز في هذا العدد من برنامج "طوكيو مدينتي" مع بعض الذين يعيشون ويعملون في المدينة، لمعرفة ما الذي يجعل طوكيو مكانا خاصا وجذابا بالنسبة لهم.

ثقافات متعددة

ميشا جانيت هي مشرفة فنية ومصممة أزياء سابقة وصحفية ومدونة، أخبرت يورونيوز عن سبب رغبتها في العيش والعمل في طوكيو.

وتقول "في طوكيو، أنت حر في أن تكون ما تريد، أينما تريد. وهذا هو سبب وجود كل هذه الثقافات الفرعية المثيرة للاهتمام في كل مكان".

وتضيف "إن أحد الأحياء التي تحدد مسيرتي المهنية ومشهد الموضة في اليابان هو حي هاراجوكو، وبالتحديد مكان يسمى أورا هاراجوكو، وبه شارع يسمي "ستريت كات" حيث يقوم الناس بالتسوق واستعراض ملابسهم كذلك".

جانيت في أحد المحلات لبيع الملابس المستعملة في طوكيو يورونيوز

تحب جانيت ركوب الدراجات الكهربائية في شوارع طوكيو ما يسمح لها باكتشاف ما تسميه "الفوضى الهادئة التي لم يكن بإمكانها أن تراها لو استقلت القطار".

يعد متنزه مياشيتا الذي تم تجديده أحد الأماكن التي تفضلها جانيت فهو مجهز بحديقة على السطح ومرافق رياضية بما في ذلك ملعب لكرة الطائرة الشاطئية.

وتدعو جانيت الناس لزيارة طوكيو "خاصة الذين لم يأتوا إلى هنا من قبل.. لإني أعدكم بأنكم ستجدون شيئًا تحبونه".

"هولييود في طوكيو"

آلان بول هو منتج ومخرج تلفزيوني وسينمائي، أصبحت طوكيو موطنًا له طوال فترة تصوير الجزء الثاني من مسلسل "طوكيو فايس" لصالح شبكة إتش بي أو ماكس.

يقول بول خلال حديثه ليورونيوز "عندما تنظر إلى طوكيو، فإن الصخب والضوء والأصوات وعدد الأشخاص الهائل في كل مكان قد يربكك.. لكن الحقيقة هي أنه من خلال النظر عن كثب في التفاصيل ستكتشف أكثر الأشياء روعة حول هذه المدينة".

ويضيف "تعهدنا في وقت مبكر بأن تكون طوكيو هي المحور خلال تصوير السلسلة ونحن بصدد تصوير كل زاوية في طوكيو وما حولها".

المعابد القديمة تعد أحد أهم المعالم السياحية في طوكيو يورونيوز

كما أن "الحي الذي اخترناه حيث تعيش شخصية جيك ويقوم بتأديته أنسل إلغورت، هو حي يسمى أكاباني... يمكنك أن تشعر أنه حي يعرف فيه الجميع بعضهم بعضا، يمكنك أن ترى الحياة كما كانت عليه قديما".

كما يرى بول أن أحد معجزات طوكيو هو ذلك المزيج بين القديم والحديث .. فعند كل "منعطف ترى معبدًا عمره مئات السنين وخلفه مباشرة مبنى حديثا".

ويختم حديثه قائلا "سواء أتيت إلى هنا للذهاب إلى حانة عصرية أو مطعم فخم على الطراز الياباني. في كلتا الحالتين ستشعر أنك تعيش تجربة استثنائية لها شعور مختلف قليلاً عن بقية مدن اليابان الكبيرة".