تلك أيامٌ قد خلت.. بوتين أهدى بايدن أدوات للمكتب وقلماً بقيمة 12 ألف دولار في 2021

بين الأمس واليوم فرقٌ شاسع.. فمن هدية بآلاف الدولارات إلى دبابات وراجمات صواريخ والبقية تأتي..

قبل قرابة سنتين من الآن، أهدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أدوات مكتب روسية الصنع، سعرها 12 ألف دولار أمريكي، وذلك بعد لقاء بين الرجلين في جنيف عام 2021. وكانت هذه الهدية الأغلى التي تلقاها بايدن من زعيم أجنبي خلال تلك السنة.

وذكر تقرير حكومي أمريكي نشر مؤخراً أدوات المكتب التي تتألف غالباً من علبة وقلم ومحبرة ومنضدة صغيرة للكتابة، من بين هدايا أخرى تلقاها الرئيس الأمريكي عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن الهدية من ماركة "خولوي" الروسية الفاخرة وإلى أن بايدن قبلها، لكنه لم يحدّد مما كانت تتألف بالضبط. ولم يلتق بوتين وبايدن إلا مرة واحدة وجهاً لوجه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتصنع لوخوي علباً خشبية أو حديدية فاخرة للمكاتب، يُرسم عليها يدوياً وبعناية كبيرة، وهو نوع من الفنون التقليدية الروسية الشعبية الذي يشبه الـ"لوبوك"، أو الحفر على الخشب.

هدايا أخرى منها سجادة حرير أفغانية وطبق ل... الكلاب!

عندما زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض منذ نحو شهرين قدّم للرئيس بايدن هدية متواضعة جداً مقارنة بالهدية الروسية ألا وهي علم الولايات المتحدة.

وفي عام 2021 قبلت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، هدية من السيدة الأفغانية الأولى وكانت عبارة عن سجادة حريرية تبلغ قيمتها 19.200 دولار أمريكي. جاء ذلك قبل أشهر من سقوط البلاد بيد حركة طالبان وما رافق ذلك من فوضى أثناء الانسحاب العسكري الأمريكي.

وتفرض القوانين الفدرالية على وزارة الخارجية الإبلاغ عن الهدايا التي يتلقاها المسؤولون الأمريكيون الكبار في حال تخطت قيمتها 415 دولاراً.

وخلال لقاء رئيس وزراء بريطانيا السابق، بوريس جونسون، ببايدن عام 2021، قدم الأول للثاني طبقين للكلاب بين أشياء أخرى. أما الهدية الأولى التي قبلها بايدن، فكانت طبقاً من الكريستال وكان مصدره رئيس وزراء أيرلندا.

وقدّم رئيس فيتنام عملاً فنياً رملياً [لوحة] وهي عبارة عن بورتريه لبايدن نفسه. أما الملكة الراحلة إليزابيث الثانية فقدمت إحدى صورها المؤطرة للرئيس الأمريكي.

وغالباً ما تُنقل الهدايا التي يتلقاها بايدن إلى الأرشيف الوطني وفي بعض الأحيان، كما في حالة صورة الملكة البريطانية الراحلة، تبقى معه "لعرضها في أماكن العمل الرسمية".