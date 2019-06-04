فيديو: ترامب يتلقى هدية خاصة من الملكة إليزابيث

أهدت الملكة إليزابيث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتابا من تأليف رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل عن الحرب العالمية الثانية فيما تلقت ميلانيا زوجة ترامب صندوقا فضيا بغطاء مطلي بالمينا صنع خصيصا لها وذلك أثناء زيارة الرئيس الأمريكي وقرينته بريطانيا.

وكتاب تشرشل باللون القرمزي وغلافه الخارجي مزين بالذهب.

وسيشارك ترامب في إحياء الذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال خلال الحرب العالمية الثانية وذلك ضمن برنامج زيارته التي تستمر ثلاثة أيام وبدأت بمأدبة ملكية بريطانية فاخرة يوم الاثنين.

وأهدى ترامب وميلانيا الملكة دبوسا للزينة صنعته شركة تيفاني آند كو من الفضة ووضع في صندوق مجوهرات خشبي مصنوع خصيصا للبيت الأبيض فيما تلقى فيليب زوج الملكة سترة طائرة الرئاسة الأمريكية مصنوعة خصيصا له ونسخة أولى موقعة من السيرة الذاتية للجنرال الأمريكي السابق جيمس دوليتل.

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نسخة نادرة من إعلان الاستقلال الأمريكي

من ناحية أخرى اطلع ترامب على مخطوطة مكتوبة بخط اليد لإعلان الاستقلال الأمريكي وذلك خلال زيارة لمكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وألقى ترامب، نظرة على الوثيقة وكانت برفقتهما ماي وزوجها فيليب قبل محادثات في مقر إقامتها في داوننغ ستريت.

والمخطوطة التي تعرف باسم إعلان ساسكس واحدة من بين مخطوطتين اثنتين فقط بخط اليد للنص الذي استند عليه تأسيس الولايات المتحدة.

وخُزنت المخطوطة لأكثر من 60 عاما في غرفة وسط مجموعة كبيرة من الوثائق في مكتب سجلات وست ساسكس بجنوب إنكلترا إلى أن كشفت باحثتان في جامعة هارفارد النقاب عن أهميتها العام الماضي.

وقال مكتب ماي إنه يأمل في إجراء ترتيبات لمشاركة الوثيقة في مراسم مقررة عام 2026 لإحياء ذكرى مرور 250 عاما على صدور إعلان الاستقلال. وأضاف أن من الممكن أن تشتمل هذه الترتيبات على إعارة الولايات المتحدة الوثيقة.

ويبلغ عرض إعلان ساسكس 60 سنتيمترا وطوله 76 سنتيمترا ويعتقد أنه يعود إلى ثمانينيات القرن الثامن عشر وكتب على الأرجح في نيويورك أو فيلادلفيا.

وعلى الرغم من وجود نسخ أخرى مطبوعة لإعلان الاستقلال الأمريكي فإن المخطوطة الرسمية الأخرى الوحيدة تعرف باسم إعلان ماتلاك ويعود تاريخها إلى عام 1776 وهي محفوظة في الأرشيف الوطني في واشنطن.