زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات مساء السبت جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، وتأثرت به المدن الساحلية من دون أن يؤدي الى توجيه تحذير من وقوع تسونامي، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وتم تحديد مركز الزلزال على عمق 42,9 كلم، بحسب المعهد الأميركي.

ولم تتحدث وسائل الإعلام اليابانية حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو سقوط جرحى.

وأوصى خبير عبر قناة "ان اتش كاي" العامة السكان بالبقاء يقظين حيال إمكان وقوع هزات أرضية طوال نحو أسبوع.

والزلازل أمر مألوف في اليابان التي تقع على "حزام النار" في المحيط الهادىء، وهو منطقة تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادىء.

وتلتزم البلاد قواعد بناء صارمة لضمان قدرة المباني على مقاومة الزلازل الشديدة. وتنظم في شكل دوري تدريبات طارئة تحسبا لزلزال كبير.