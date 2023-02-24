شاهد: أعشابٌ تُحرق وربيعٌ يزهر.. تقليد سنوي في اليابان يحرق اليابس لا الأخضر

شارك أهالي محافظة ياماغوتشي بغرب اليابان الخميس في حرق الأعشاب ضمن تقليد يقام كل سنة. وقد أُقيم الحدث في منطقة أكيوشيداي في مدينة ماين سيتي، وهي واحدة من أكبر هضاب الحجر الجيري في البلاد.

وقد دأب اليابانيون في المنطقة على إشعال النيران في حقل من العشب الجاف، من أجل تمهيد الأرض لنمو جديد، في إطار تقليد سنوي تبشر بقدوم الربيع.

في هذا الوقت من كل عام، يتم حرق أكثر من 1100 هكتار في أكيوشيداي.

في بداية الحدث، قام حوالي 20 من أطفال المدارس الابتدائية المحلية بأداء مقطوعة موسيقية مستوحاة من حرق العشب. وعزفوا على الطبول اليابانية وغيرها من الآلات.

ثم أضرمت النيران في أجزاء مختلفة من الحقل. والتقط الزوار صوراً فيما ألسنة اللهب تنتشر في المكان.

بعد حوالي ساعتين ، غطى الرماد الحقل الذي تحوّل لونه إلى السواد .