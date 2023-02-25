فيديو: أمام أعين أصحابها.. السلطات التركية تهدم المنازل المتضررة من الزلزال في ديار بكر

بدأت السلطات المحلية في مدينة ديار بكر التركية التي دمرها الزلزال في هدم المباني التي تعرضت لأضرار كبيرة ولم تعد صالحة للسكن.

وتجمع عدد من السكان المحليين ومن أصحاب الشقق السكنية لمشاهدة منازلهم وهي تهدم أمام أعينهم. منتقدين السلطات التي لم تسمح لهم بأخذ مقتنياتهم الثمينة قبل هدم البنايات بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

تدفع الدولة 10 آلاف ليرة تركية (530 دولار) لكل أسرة تعرض منزلها لأضرار طفيفة. و2000 ليرة (105 دولار) شهرياً ولمدة عام واحد، لأولئك الذين تعرضت منازلهم لأضرار جسيمة. و15 ألف ليرة (795 دولار) للعائلات التي فقدت بيوتها بالكامل وتم نقلها إلى أماكن آخرى.

لكن الحكومة لم تخصص أي تعويض لمن فقدوا أثاثهم وأدواتهم المنزلية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تعهد يوم الثلاثاء ببناء ما يقرب من 200 ألف منزل في 11 مقاطعة منكوبة بالزلزال في غضون عام، مضيفا أن حكومته حشدت جميع الموارد لتلبية الاحتياجات العاجلة للضحايا.

لن تتجاوز المباني الجديدة أربعة طوابق، بحسب أردوغان، الذي تعرضت حكومته لانتقادات لبطء استجابتها للكارثة. وقد اعترف الرئيس بأوجه القصور.