لماذا تريد واشنطن من مكسيكو تسليمها ابن إل تشابو؟

أعلن مصدر في الحكومة المكسيكية، الإثنين، أنّ واشنطن قدّمت إلى مكسيكو طلباً رسمياً لتسليمها نجل بارون المخدّرات خواكين إل تشابو غوسمان، أوفيديو غوسمان، الذي أوقفته السلطات المكسيكية مطلع العام.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس، طالباً عدم نشر اسمه، إنّ السفارة الأمريكية في مكسيكو، قدّمت إلى وزارة الخارجية المكسيكية ومكتب المدّعي العام ملفّاً يتضمّن تفاصيل التّهم الموجّهة إلى أوفيديو غوسمان، الذي خلف مع أشقائه الثلاثة والدهم في زعامة كارتيل المخدرات.

وأوفيديو غوسمان الملقّب "إل راتون" [الفأر] هو ابن مؤسّس كارتيل "سينالوا" خواكين إل تشابو غوسمان الذي يمضي حالياً عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتّحدة.

وتؤكّد السلطات وخبراء أنّ "إل راتون" البالغ من العمر 32 عاماً يتشارك مع أشقائه الثلاثة زعامة كارتيل سينالوا [شمال غرب] خلفاً لوالدهم.

أوفيديو غوسمان استحصل من القضاء، إثر توقيفه، على قرار يمنع تسليمه في الحال للولايات المتّحدة. وأمهل قاضٍ مكسيكي السلطات الأمريكية حتى الخامس من آذار/مارس لتقديم طلب رسمي لتسلّم الموقوف.

لماذا تريده الولايات المتحدة؟

سعت الولايات المتحدة إلى تسليم غوزمان لسنوات. في كانون الثاني-ديسمبر 2021، أعلنت وزارة الخارجية عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة أوفيديو غوسمان وشقيقيه.

اتُهم "التشابيتو" في الولايات المتحدة بالتآمر لتهريب الكوكايين والميثامفيتامين والماريجوانا إلى الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية إن غوزمان يشرف على مختبرات الميثامفيتامين في سينالوا المسؤولة عن إنتاج "3000 إلى 5000 [من طن ونصف الطن إلى طنين ونصف تقريباً] من الحبوب شهرياً.

وقالت وزارة الخارجية أيضاً إن المعلومات أشارت إلى أنه أمر بارتكاب عدة جرائم قتل، بما في ذلك مغني مكسيكي شهير رفض الغناء في حفل زفافه.

أدت التدفقات المتزايدة من مادة الفنتانيل الأفيونية الاصطناعية إلى الولايات المتحدة، حيث غذت معدلات الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة ، إلى زيادة الضغط للقبض على غوسمان.

تعتبر إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أن كارتل سينالوا، إلى جانب كارتل "CJNG"، مسؤولان عن معظم الفنتانيل داخل الولايات المتحدة.في أيلول-سبتمبر الماضي، وصفت آن ميلغرام، مديرة إدارة مكافحة المخدرات، الكارتلتين "بالتهديد الأكثر إلحاحاً لمجتمعاتنا وأطفالنا وعائلاتنا".

وأوقفت السلطات المكسيكية "إل راتون" في 5 كانون الثاني/يناير في كولياكان في عملية أسفرت عن مقتل 10 عسكريين و19 عنصراً مفترضاً في الكارتيل الإجرامي. [شاهد الفيديو أعلاه].

وفي 2017 سلّمت المكسيك إل تشابو إلى الولايات المتّحدة حيث يقضي في سجن في كولورادو عقوبة بالسجن لمدى الحياة أصدرتها بحقّه في 2019 محكمة في بروكلين بعدما أدين بجرائم تهريب مخدّرات وتبييض أموال.

المكسيك أوقفت "إل راتون" بتهم ارتكاب جرائم ضدّ الصحّة العامّة وحيازة أسلحة نارية، كما فتح القضاء المكسيكي تحقيقات بحقّه بشبهة انتمائه إلى الجريمة المنظمة.