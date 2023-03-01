مصر تعود للعمل بالتوقيت الصيفي بعد انقطاع دام سبعة أعوام

أعلنت الحكومة المصرية اليوم أنها ستستأنف العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بعد توقف دام سبع سنوات، حسب ما أعلن عنه مجلس الوزاء المصري الأربعاء، بعد اجتماع له ترأسه رئيس الوزراء مصطفى المدبولي.

وبهذا الإجراء تهدف الحكومة في القاهرة إلى زيادة الجهود في توفير الطاقة والحد من استخدامها في المرافق الحكومية والتجارية، وبالتالي إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي الذي يعتبر مصدر رئيسيا للعملة الأجنبية في مصر.

وجاء في بيان صادر عن المجلس: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة." وأشار البيان إلى أن تعديل الساعة "يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة".

وكانت الحكومة المصرية قد أوقفت العمل بالتوقيت الصيفي في 2015 مؤقتا، إلى حين تغيير القوانين، وأوكلت إلى الوزارات في الأعوام التي تلت ذلك البحث في جدوى تطبيق نظام التوقيت الصيفي.

وسيتم تقديم التوقيت ساعة واحدة اعتبارا من آخر جمعة في شهر نيسان / أبريل، ثم سيعود العمل بنظام التوقيت الشتوي في آخر خميس من شهر تشرين الأول / أكتوبر.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية بعد أن أدت تداعيات الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم شح النقد الأجنبي، فيما شهد الجنيه المصري انخفاضا حادا في قيمته مطلع العام الجاري.