شاهد: الأكبر عالمياً.. مناورات عسكرية ضخمة تجمع تايلاند وكوريا الجنوبية وأميركا

تنفذ القوات التايلاندية والكورية الجنوبية والأمريكية مناورات عسكرية في بلدة هات ياو بمقاطعة تشونبوري التايلاندية، حملت اسم "كوبرا غولد".

وأعادت كوبرا غولد، وهي تمرين سنوي شهد تراجعاً في السنوات الماضية بسبب وباء كورونا، ترسيخ نفسها هذا العام كواحدة من أكبر التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات في العالم.

وفي جزء من التدريبات، اقتحم مشاة البحرية من الدول الثلاث، بدعم من المقاتلات النفاثة التي حلقت على ارتفاع منخفض، شاطئاً تايلاندياً اليوم الجمعة.

ستنضم 23 دولة أخرى في التمرين ليكون مجموع الأفراد المشاركين فيها 7394 فرداً Sakchai Lalit/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

وعلى الرغم من أن 3 دول فقط شاركت في التدريب الجمعة على الشاطئ التايلاندي، فإن سنغافورة واليابان وإندونيسيا وماليزيا ستشارك أيضاً في التمرين الشامل الذي سيستمر لأسبوعين، والذي تستضيفه القوات المسلحة الملكية التايلاندية والقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ.

وفي ما بعد، ستنضم 23 دولة أخرى في التمرين ليكون مجموع الأفراد المشاركين فيها 7394 فرداً.

الحلف بين تيلاند والولايات المتحدة

وتايلاند حليف تقليدي للولايات المتحدة لكنها أقامت علاقات أمنية أوثق بشكل متزايد مع الصين.

كما كان هناك استياء في الجيش والحكومة التايلندية بسبب انتقادات الولايات المتحدة للانقلابات العسكرية التي أطاحت بالحكومات المنتخبة في عامي 2006 و2014.

وعلى الرغم من ذلك، كان الخطاب الرئيسي للعملية المشتركة يوم الجمعة هو الانسجام بين البلدين.

وقبيل بدء التدريبات، قال المتحدث باسم مشاة البحرية الأمريكية الكابتن جوناثان كورونيل: هذه العملية معقدة للغاية، والمهارة الموجودة في تدريبات اليوم تؤكد متانة علاقة دولنا.