شاهد: ليل أثينا يشتعل غضبا.. مواجهات بين الشرطة ومحتجين ضد الحكومة بعد حادثة القطار

اندلعت الجمعة في العاصمة اليونانية، أثينا، مواجهات عنيفة، بين الشرطة وبين متظاهرين غاضبين احتشدوا أمام البرلمان للتنديد بفشل الحكومة في توفير الأمن والسلامة للسكك الحديدية غداة حادث تصادم قطارين أسفر عن مقتل العشرات.

وألقى المتظاهرون الحجارة والمفرقعات النارية باتجاه الشرطة التي ردّت بدورها وأطلقت الغاز المسيّل للدموع لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن مقر البرلمان.

وشهدت مناطق يونانية عديدة خلال في اليومين الأخيرين احتجاجات ضد الحكومة بسبب الفشل في إدارة السكك الحديدية على نحو آمن، إذ تفيد التقارير أن السكك الحديدية تفتقر إلى مقومات السلامة للركّاب.

ووقع حادث تصادم القطارين قرب نفق عند أطراف لاريسا وسط البلاد قبيل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء. وتحطمت عربتان واشتعلت النيران في ثالثة وحوصر ركاب بداخلها، وأدى الحادث إلى مقتل 57 شخصاً على الأقل.

وكان الناطق باسم الحكومة اليونانية قال يوم أمس الخميس إن مدير محطة القطار "قد اعترف" بمسؤوليته عن الحادث ووجِّهت إليه تهمة القتل غير العمد.