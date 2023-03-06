هجوم انتحاري يؤدي إلى مقتل 9 وجرح 16 من عناصر الشرطة في باكستان

قُتل تسعة عناصر شرطة على الأقل وأُصيب 16 آخرون بجروح الإثنين في هجوم انتحاري استهدف مركبة كانت تقلّهم في جنوب غرب باكستان، حسبما علمت وكالة فرانس برس من الشرطة.

وقال عبدالحي عامر المسؤول الكبير في الشرطة المحلية إنّ "الانتحاري كان يقود درّاجة نارية واصطدم بالشاحنة من الخلف".

ووقع الهجوم في مدينة دهادر في مقاطعة كاشي على بعد 120 كيلومتراً نحو جنوب شرق كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

وقد ترتفع حصيلة القتلى إذ إن ثمانية من المصابين في حال حرجة، بحسب ما أفاد عامر.

وأكد قائد شرطة مقاطعة كاشي محمود نوتيزاي لوكالة فرانس برس أن الضحايا كانوا عائدين من مقاطعة مجاورة، حيث تولوا حراسة معرض زراعي لمدة اسبوع.

وبلوشستان هي مقاطعة فقيرة ولا تضم عدداً كبيراً من السكان، والأكبر في جنوب غرب باكستان وتقع على الحدود مع أفغانستان وإيران.

وتشهد منذ فترة طويلة أعمال عنف على خلفية نزاعات عرقية وطائفية وانفصالية.

والمقاطعة غنية بالمحروقات والمعادن، لكن سكانها - حوالي 12 مليون نسمة - يشكون من التهميش ومن نهب مواردها الطبيعية.

وتدور التوترات في بلوشستان بشكل خاص حول مواقع البناء الرئيسية للممر الاقتصادي بين الصين وباكستان والذي ستنفق الصين لإنجازه أكثر من 50 مليار دولار (42 مليار يورو)، على أن يكون شريانه الأساسي ميناء المياه العميقة في غوادر.

وتتعرض الشرطة باستمرار لهجمات تنفذها حركات متمردة محلية أو حركة طالبان الباكستانية. وتواجه باكستان منذ أشهر وخصوصاً منذ تولي حركة طالبان السلطة في كابول في آب/أغسطس 2021 تدهوراً أمنياً، لاسيما في المناطق الحدودية مع أفغانستان.