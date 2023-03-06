شاهد: مدافع هاوتزر روسية ذات مدى بعيد تقصف مواقع أوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريطاً مصوراً لعمليات تنفذها كتيبة مدفعية تقاتل حالياً في أوكرانيا ضمن ما تسميه موسكو "العملية العسكرية الخاصة" التي أعلنتها في 24 شباط-فبراير 2022.

ويظهر في الشريط مدفع ذاتي النقل من طراز "غياتسينت-إس" سوفياتي الصنع. وتقول وزارة الدفاع إنه كان يستهدف القوات الأوكرانية في الدونباس، من دون تحديد موقعه.

ويبلغ مدى المدفع نحو 28 كيلومتراً، وهو قادر على إطلاق قذائف صاروخية.