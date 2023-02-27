فيديو: بالألغام والمدفعية.. تفجير دبابات روسية في طريقها إلى فوليدار

نشر الجيش الأوكراني لقطات تم تصويرها من الجو لدبابات ومدرعات عسكرية روسية كانت تحاول التقدم نحو مدينة فوليدار في دونيتسك. وتوقفت الدبابات في بادئ الأمر بعد انفجار مجموعة من الألغام، وتبع ذلك قصف مدفعي أوكراني.

ومن ضمن للقطات المصورة محاولة جندي روسي الهرب بعد خروجه من دبابة تعرضت لإطلاق نار.

وقال الجيش الأوكراني إنه دمر بواسطة المدفعية مركبة روسية، بينما بينت اللقطات رتلاً من الدبابات المتوقفة وسط تضاريس مليئة بالحفر.

والقتال العنيف في فوليدار وما حولها، وأيضاً في منطقة دونيتسك، شاهد على حجم الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بالجيش الروسي.

على خط المواجهة الثابت إلى حد كبير بين القوات الأوكرانية والروسية والذي يمتد على مدى مئات الكيلومترات - من البحر الأسود في الجنوب إلى الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا مع روسيا - أصبحت فوليدار إحدى أكثر ساحات المعارك دموية.

وقد انضمت إلى بخموت ومارينكا ومدن وبلدات أخرى، لا سيما في الشرق المتنازع عليه بشدة، والذي أصبح الآن مرادفاً لحرب الاستنزاف الطاحنة والمدمرة والتي أصبحت رموزاً للمقاومة الأوكرانية.

تعمل القوات الأوكرانية على إبطاء الجهود الهجومية الروسية المكلفة لتوسيع سيطرة موسكو على كامل منطقة دونباس الصناعية بشرق أوكرانيا.

وأصبحت دونباس هدفاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أن هُزمت قواته من العاصمة كييف وشمال أوكرانيا في بداية الغزو قبل عام.

يدفع الجنود الأوكرانيون ثمنًا باهظًا أيضًا، لكنهم يقولون إن تضحياتهم تكلف موسكو الكثير من القوات والأسلحة القتالية والمدرعات.