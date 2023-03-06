قلبك قوي؟ شاهد أطول جسر زجاجي في العالم على ارتفاع شاهق!

يمتد الجسر الزجاجي فوق واد يمر خلاله نهر موك تشاو في فيتنام. الجسر الذي صنعت أرضيته من الزجاج الشفاف، يبلغ ارتفاعه 150 مترا، وطوله 632 مترا، وهو بذلك أطول جسر زجاجي في العالم، وتم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

الجسر الذي أطلق عليه اسم "التنين الأبيض"، هو أحدث ما بنته فيتنام لاجتذاب السياح. وفيما يستمتع البعض بالمشي فوق الهاوية، يقول آخرون إنه شعور مخيف. "لا أقدر أن أنظر إلى الأسفل"، تقول إحدى الزائرات، "أفضل أن أتمسك بالدرابزين".

بعد افتتاح "التنين الأبيض" اقتنصت فيتنام لقب صاحبة أطول جسر زجاجي في العالم من جارتها الصين.

ويقول المسؤول عن العلاقات العامة في المنطقة، آن نوين، إن الجسر متين جدا، وإنه تم استخدام زجاج فرنسي لصناعته أنتجته شركة سان غوبان الفرنسية. ويبلغ سُمك الزجاج 3,6 سنتيمترات، وهو مكون من ثلاث طبقات.

ويتابع نوين: "يمكن للجسر أن يتحمل 140 طنا، أي ما يعادل 2000 شخص. لكننا، ولأسباب متعلقة بالسلامة، لا نسمح لأكثر من 450 شخصا بدخول الجسر في آن معا."

استغرق بناء هذا الجسر من الفولاذ والحديد عاما كاملا. وقد كلف بناؤه 30 مليون يورو جاءت من استثمار خاص.