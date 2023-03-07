فيديو: قريباً في النرويج.. أطول نفق في أوروبا للدراجات والمشاة حصراً

تستعد النرويج لافتتاح نفق خاص بالدراجات والمشاة في مدينة بيرغن (غربي البلاد)، قائلة إنه سيكون الأطول من نوعه في أوروبا. نفق "بيبانن" سيكون طوله أقل بقليل من 3 كيلومترات، وسيربط حيين كبيرين من المدينة ببعضهما البعض.

وحسب مدير المشروع أريلد تفايت، فإن النفق هذا كان في الأصل ممر طورائ لمترو الأنفاق، ثم كان لأحدهم فكرة بأن يتم فتحه للمشاة والدراجات. وتابع تفايت قوله: "بإنشاء هذا النفق يستطيع المرء أن يمارس الرياضة وأن يتحرك أيضا من نقطة إلى أخرى من خلال النفق، وبهذا فإن كل متر في النفق مفيد للصحة العامة.

وقد صممت الإضاءة في النفق لأن تكون ملونة وديناميكية، فحين يدخل أحد المشاة أو راكبي الدراجات النفق، فإن الأضواء تشعل ذاتيا لتنبه من هو قادم من الاتجاه المعاكس. كما أن فيه هواتف لحالات الطوارئ كل 250 متران وسيكون مفتوحا من الخامسة والنصف صباحا حتى الحادية عشرة والنصف ليلا.

كما أن الحرارة فيه ستكون محفوظة بشكل دائم عند مستوى 7 درجات مئوية، حتى تكون سياقة الدراجات فيه في أيام الشتاء مريحة وممتعة. ومن المخطط أن يتم الافتتاح الرسمي في نيسان / أبريل مع سباق وموكب للدراجات.