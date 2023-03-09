English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الصين

فيديو: الرئيس الصيني يدعو إلى تطوير قوات بلاده للتعامل مع "المخاطر الاستراتيجية"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الرئيس الصيني شي جين بينغ في صورة جماعية مع نواب من وفد التحرير الشعبي الصيني. الجيش، وقوات الشرطة المسلحة الشعبية
الرئيس الصيني شي جين بينغ في صورة جماعية مع نواب من وفد التحرير الشعبي الصيني. الجيش، وقوات الشرطة المسلحة الشعبية   -  حقوق النشر  AP Photo

دعا الزعيم الصيني شي جين بينغ القوات المسلحة إلى الارتقاء بسرعة إلى "المعايير العالمية"، في خطاب ألقاه بعد أيام من تحذيره من أن البلاد مهددة من قبل حملة بقيادة الولايات المتحدة من "احتواء وتطويق وقمع الصين".

قال شي يوم الأربعاء إنه يتعين على الصين تعظيم "قدراتها الاستراتيجية الوطنية" في محاولة "لتحسين القوة الشاملة للبلاد بشكل منهجي للتعامل مع المخاطر الاستراتيجية وحماية المصالح الاستراتيجية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية تصريحاته لمندوبين في البرلمان الاحتفالي يمثلون جيش التحرير الشعبي والجناح العسكري للحزب الشيوعي الحاكم والشرطة الشعبية المسلحة شبه العسكرية.

أجرى شي سلسلة من الدعوات لتسريع بناء الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز القدرات الاستراتيجية في مجالات الطوارئ، وجعل سلاسل الصناعة والتوريد أكثر مرونة، وجعل الاحتياطيات الوطنية "أكثر قدرة على حماية الأمن القومي".

تضاعفت ميزانية الدفاع الصينية تقريبًا خلال العقد الماضي، مما سمح لها بالحفاظ على أكبر جيش دائم في العالم، مع مليوني عضو، وأكبر قوة بحرية في العالم من حيث عدد السفن، وأكبر قوات الصواريخ والطيران في المحيطين الهندي والهادئ.

المصادر الإضافية • أ ب