فيديو: الرئيس الصيني يدعو إلى تطوير قوات بلاده للتعامل مع "المخاطر الاستراتيجية"

دعا الزعيم الصيني شي جين بينغ القوات المسلحة إلى الارتقاء بسرعة إلى "المعايير العالمية"، في خطاب ألقاه بعد أيام من تحذيره من أن البلاد مهددة من قبل حملة بقيادة الولايات المتحدة من "احتواء وتطويق وقمع الصين".

قال شي يوم الأربعاء إنه يتعين على الصين تعظيم "قدراتها الاستراتيجية الوطنية" في محاولة "لتحسين القوة الشاملة للبلاد بشكل منهجي للتعامل مع المخاطر الاستراتيجية وحماية المصالح الاستراتيجية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية تصريحاته لمندوبين في البرلمان الاحتفالي يمثلون جيش التحرير الشعبي والجناح العسكري للحزب الشيوعي الحاكم والشرطة الشعبية المسلحة شبه العسكرية.

أجرى شي سلسلة من الدعوات لتسريع بناء الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز القدرات الاستراتيجية في مجالات الطوارئ، وجعل سلاسل الصناعة والتوريد أكثر مرونة، وجعل الاحتياطيات الوطنية "أكثر قدرة على حماية الأمن القومي".

تضاعفت ميزانية الدفاع الصينية تقريبًا خلال العقد الماضي، مما سمح لها بالحفاظ على أكبر جيش دائم في العالم، مع مليوني عضو، وأكبر قوة بحرية في العالم من حيث عدد السفن، وأكبر قوات الصواريخ والطيران في المحيطين الهندي والهادئ.