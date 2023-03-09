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المملكة المتحدة

شاهد كيت ميدلتون متشحة بغطاء للرأس أثناء زيارة مركز إسلامي في لندن رفقة الأمير ويليام

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بقلم:  يورونيوز
الأمير ويليام وزوجته الأميرة كاثرين خلال الزيارة
الأمير ويليام وزوجته الأميرة كاثرين خلال الزيارة   -  حقوق النشر  Arthur Edwards/Pool Photo via AP

زار اليوم الخميس ولي عهد العرش البريطاني الأمير ويليام وزوجته الأميرة كاثرين مركزاً إسلامياً للخدمات الاجتماعية غرب العاصمة لندن.

وشكر أمير وأميرة ويلز أعضاء "مركز هايز الإسلامي" على مجهوداتهم الكبيرة في مساعدة هؤلاء الذين تأثروا بالزلزالين المدمرين اللذان أصابا جنوب تركيا وشمال سوريا وراح ضحيتهما الآلاف الشهر الماضي.

والتقى الأمير وزوجته بأعضاء المركز المسؤولين عن توفير الإغاثة الطارئة وإرسالها إلى تركيا وسوريا.

كذلك شاركا سيدتين بالمركز في صنع طيورالأوريغامي الورقية.