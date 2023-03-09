البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدّم مساعدات لتركيا بعد الزلزال المدمر

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخميس، أنه سيستثمر حوالى 1,5 مليار يورو (1,6 مليار دولار) في المناطق المتضرّرة جراء الزلزال في تركيا، على مدى السنتين المقبلتين.

وقال البنك الذي يتخذ من لندن مقرّاً في بيان، إنّ استجابته تشمل "600 مليون يورو على شكل خطوط ائتمان للبنوك المحلية، من أجل الشركات والأفراد المتضرّرين بشكل مباشر من الزلزال" الذي وقع في جنوب تركيا.

وقال المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تركيا، إنّ البنك على استعداد لدعم "القطاع الخاص (في البلاد) للتعافي وإعادة الإعمار".

وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط/فبراير، تسبب بأضرار تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار في تركيا وحدها.

وقدّر البنك الدولي الأسبوع الماضي قيمة الأضرار المادية وحدها بأكثر من 34 مليار دولار في تركيا، وكلفة إعادة الإعمار بضعف هذه القيمة.

وتوقّعت المؤسسة الدولية، أن تبلغ التكلفة 5,1 مليار دولار في سوريا.