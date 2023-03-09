ألمانيا: 7 قتلى على الأقل و8 جرحى في حادث إطلاق النار داخل كنيسة في هامبورغ

لقي عدة أشخاص مصرعهم في مدينة هامبورغ الألمانية في عملية إطلاق نار وقعت داخل إحدى الكنائس في حي غروس بورستل ديستريكت بحسب وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر في الشرطة الألمانية.

وكانت تغريدة لشرطة هامبروغ على موقف تويتر قد أفادت بأن عملية أمنية تجري في حي ألستردورف الواقع شمال المدينة الساحلية التي هي ثاني كبريات مدن ألمانيا.

بدورها أوردت وكالة دي بي إي الرسمية الخبر بقولها إن عدة أشخاص قُتلوا وجُرحوا لكن دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن الحادثة.

وقد وقع إطلاق الرصاص داخل كنيسة تديرها مجموعة شهود يهوا على الساعة التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي بحسب صحيفة بيلد التي قالت إن الجاني أو الجناة لاذوا بالفرار. وكانت وسائل إعلام محلية قد كشفت أن سكان مدينة هامبروغ كانوا قد حُذّروا من احتمال وجود "خطر محدق" عبر تطبيق الإخطار بالكوارث كما دعت الشرطة المواطنين لتجنت المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار بقولها: "إحموا أنفسكم بالدخول إلى البنايات ولا تتصلوا بالتلفون إلا في حال الضرورة القصوى حتى لا تزيدوا الضغط على الخطوط الهاتفية.