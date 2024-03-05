كيت ميدلتون بخير.. ظهور أميرة ويلز يضع حدا للتكهنات التي أثيرت حول اختفائها في الفترة الماضية

بقلم: يورونيوز

تم رصد كيت ميدلتون الاثنين بالقرب من قلعة وندسور على مشارف لندن، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها أميرة ويلز منذ أشهر.

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ظهرت كيت ميدلتون يوم الاثنين بعد غيابها عن الساحة بعد خروجها من المستشفى في يناير، لتطمئن الجميع وترد على التكهنات والتساؤلات التي أثيرت حول اختفائها طيلة الفترة الماضية.

تم رصد كيت ميدلتون الاثنين بالقرب من قلعة وندسور على مشارف لندن، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها أميرة ويلز منذ أشهر.

وظلت ميدلتون بعيدة عن الأضواء منذ ديسمبر/كانون الأول، عندما حضرت قداسا مع عائلتها.

وأعلن قصر كنسينغتون في 17 يناير/كانون الثاني، أن ميدلتون تم نقلها إلى المستشفى للخضوع لجراحة مخطط لها في البطن، وأنها لن تتمكن من استئناف واجباتها العامة إلا بعد عيد الفصح.

وتظهر ميدلتون البالغة (42 عاما) وهي تجلس في المقعد الأمامي في سيارة كانت تقودها والدتها كارول.

وأشار المتحدث باسم قصر كنسينغتون قبل بضعة أيام إلى أن جداول علاج الأميرة كانت واضحة في يناير، وسيتم تقديم تحديثات مهمة فقط. وكان من المتوقع أن تتعافى الأميرة في منزلها في وندسور.

وصدر البيان في ظل انتشار شائعات وتكهنات حول مكان وحالة الأميرة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور نظريات المؤامرة. وسبق أن انتشر هاشتاغ #WhereisKate على منصات التواصل الاجتماعي.