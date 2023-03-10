دول الاتحاد الأوروبي تتفق على خفض استهلاك الطاقة بحلول 2030

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمانيون الأوروبيون، الجمعة، على خفض استهلاك الطاقة في أوروبا بحلول 2030، عبر تجديد مبانٍ وصناعات تعمل على ترشيد الاستهلاك، وجهود القطاع العام.

واقترحت المفوضية الأوروبية النص حول "فاعلية الطاقة" في تموز/يوليو 2021 كجزء من خطة المناخ الهادفة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الاتحاد الأوروبي بنسبة 55 بالمئة بحلول العام 2030، مقارنة بالعام 1990.

"إتفاق جيد للمناخ وسيء لفلاديمير بوتين"

وينص الاتفاق الذي أبرم الجمعة، بين مفاوضي الدول والبرلمان الأوروبي على خفض الاستهلاك النهائي للطاقة في الاتحاد الأوروبي في 2030 بنسبة 11,7 بالمئة على الأقل، مقارنة بمستويات حددها سيناريو مرجعي وضع في 2020 لتحقيقها في نهاية العقد الحالي.

وتحدد بروكسل أهدافًا "إرشادية" فقط لكل دولة، ولكن "سيتم إنشاء آلية مراقبة وتنفيذ صارمة لضمان احترام الدول الأعضاء لمساهماتها الوطنية في هذا الهدف الأوروبي الملزم"، بحسب بيان صادر عن البرلمان الأوروبي.

وقال النائب الأوروبي الاشتراكي، نيلس فوغلسانغ: "للمرة الأولى، لدينا هدف ملزم بالنسبة لاستهلاك الطاقة. إنه نصر كبير، اتفاق جيد للمناخ وسيء (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".