شاهد: رونالدو ينفجر غضباً بعد خسارة النصر أمام اتحاد جدة وفقدان الصدارة

بدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (38 عاماً) في حالة من الغضب الشديد بعد خسارة ناديه "النصر" أمام فريق "اتحاد جدة" ضمن منافسات الدوري السعودي مساء الخميس.

وخسر النصر بعدما تلقت شباكه هدفاً وحيداً في الدقيقة 80 من عمر المباراة سجّله المهاجم رومارينهو. وخسارة الأمس أدت إلى فقدان النصر صدارة الدوري (46 نقطة) متخلفاً بنقطة واحدة عن الغريم اتحاد جدة (47 نقطة).

وبدا صاروخ ماديرا في حالة من الغضب الشديد بعد نهاية المباراة، إذ حاول ركل قارورة ماء بقوة خلال مغادرته أرض الملعب كما يظهر في التغريدة أعلاه، ولكنه لم يصبها جيداً ما دفع مغردين إلى السخرية منه.

واعترف الدون في وقت لاحق في منشور على فيسبوك بأنه محبط من الخسارة، مضيفاً: "ما زلنا نركز على موسمنا والمباريات المقبلة".