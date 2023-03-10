بعد شكوى تتعلق بالتمييز.. السباحة بصدر عار ستكون ممكنة في برلين

بات في إمكان النساء أن ينزلن عاريات الصدر إلى أحواض السباحة في برلين، على ما أعلنت إدارة المسابح في العاصمة الألمانية، معللة هذا القرار بالرغبة في مكافحة التمييز بين النساء والرجال.

ويأتي هذا الإعلان بعد شكوى تلقاها مكتب برلين لمكافحة التمييز من امرأة قالت إنها شعرت بالتمييز مقارنة بالرجال الذين يمكنهم السباحة بصدر عار.

وقالت الإدارة في بيان: "إثر هذه الشكوى، ستطبق إدارة المسابح في برلين في المستقبل قواعدها الداخلية وأنظمة الاستحمام بطريقة تحترم المساواة بين الجنسين".

وأضافت: "السباحة بصدر عار ستكون ممكنة في المستقبل للإناث أو للأشخاص ذوي صدور أنثوية".

و"رحبت" خدمة الوساطة لمكافحة التمييز في مدينة برلين "بشدة" بهذا القرار.

وقالت مديرة المكتب دوريس ليبشر في بيان: "المسألة باتت تتعلق بتطبيق القواعد بطريقة ملموسة والكف عن اتخاذ قرارات طرد أو حظر دخول".