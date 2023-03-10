الملك تشارلز يمنح شقيقه الأمير إدوارد لقب دوق إدنبره

يستعيد الأمير إدوارد، الأخ الأصغر للملك تشارلز الثالث، لقب دوق إدنبره الذي كان يحوزه والده الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية حتى وفاته عام 2021، على ما أعلن قصر باكنغهام الجمعة.

وأشار القصر في بيان إلى أن "جلالة الملك سعيد بمنح لقب دوق إدنبره للأمير إدوارد، كونت وسكس وفورفار، لمناسبة عيد ميلاد صاحب السموّ التاسع والخمسين".

ويؤدي الأمير إدوارد، الثالث عشر في ترتيب وراثة العرش البريطاني وأصغر أبناء الملكة الراحلة، بعد تشارلز وآن وأندرو، دوراً غير ظاهر لكنه فاعل في تمثيل العائلة الملكية في المملكة المتحدة والخارج.

وكان الأمير فيليب الذي توفي في التاسع من نيسان/ أبريل 2021 عن 99 عاماً، قد أعرب في مناسبات عدة خلال حياته عن رغبته في أن يُنقل لقبه الذي حمله منذ زواجه بإليزابيث سنة 1947، إلى ابنه الأصغر.

ومنذ 1999 وزواجه من صوفي ريس-جونز، حمل إدوارد لقب "كونت وسكس".

وأضاف قصر باكنغهام في البيان: "يفخر دوق ودوق ادنبره الجديدان بالاستمرار في إرث الأمير فيليب، لتطوير الفرص للشباب المتحدرين من شتى الأوساط لتوظيف قدراتهم على أكمل وجه".

وقبل الأمير فيليب، كان اللقب ممنوحاً للأمير ألفرد، ثاني أبناء الملكة فيكتوريا.