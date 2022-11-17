إعلامي مصري يثير جدلا واسعا بعد أن قال "بعض المحجبات يرتدين ملابس أسوأ من العاريات"

أثارت تصريحات الإعلامي المصري شريف مدكور الأخيرة واشتراطه على المحجبات ما أسماه بـ "دريس كود- DRESS CODE" محدد للمشاركة في برنامجه، وقوله إن "بعض المحجبات يرتدين ملابس أسوأ من العاريات"غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تطرق مدكور إلى موضوع "حساس جدا" بحسب وصفه، مشيرا إلى أن هذا الموضوع هو بمثابة "تابو"(خط أحمر لا يقبل المجتمع تجاوزه) بالنسبة لشريحة واسعة من المجتمع المصري.

وقال مدكور في منشور حمل عنوان "أكيد كل واحد حر.. لكن اللي اختار أو اختارت حاجة معينة لازم يكملوها"، إنه سيتطرق خلال البث المباشر لموضوع محدد وهو لبس النساء المحجبات اللواتي يأتين للمشاركة في برنامجه، قائلا "أنا عندي دريس كود، أي محجبة تأتي للمشاركة في البرنامج وتطلع تصور لازم تكون لابسة "فضفاض" ما لا يصف ولا يشف، وألوان غير صاخبة.. لأن أنا بعرض برنامج وشاشة وبوري صورة لمصر والمصريين".

ولفت مدكور إلى أن العديد من النساء اليوم يضعن "الطرحة على الرأس"، ولكن في المقابل فهن يرتدين ملابس غير لائقة مثل "بودي" ضيق، وبنطلون "ضيق"، وحذاء بكعب عالي ...

تصريح مدكور هذا، أثار ردود أفعال واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم الشارع المصري بين مؤيد ومعارض.

وكتبت سماح الهادي في تغريدة عبر تويتر: "مع احترامي للاستاذ شريف مدكور وتمنياتي ليه بالشفاء العاجل حضرتك كنت بتستضيف اشكال والوان ورقاصات عندك في الاستوديو وبتقوم ترقص معاهم وفي كل الاحوال قانونا حضرتك مش من حقك تمنع حد يظهر عالشاشه بالمقاييس بتاعتك ولا تملك ده فكفايه تنظير عالناس وخليك في خيبتك".

وأشاد سعيد عبد الفتاح مدرس بالأزهر الشريف بكلام مدكور، وكتب في منشور عبر فيسبوك "الأستاذ المحترم شريف مدكور، له الكثير من المواقف التي تدل على أنه نبيل الأخلاق .. جزاه الله خيرا".

وقالت روان "الحقيقه انا مش معترضه على كلام شريف مدكور، بالرغم من اني بؤمن بالحرية الشخصية ولكن القرار ده ملوش علاقة بحريتك. كل قناة و برنامج لازم يكون ليه ضوابط و حدود مظهر خارجي، وبردو ماننساش إن احنا دولة مسلمة عربية بتمشي بضوابط الدين الإسلامي فا طبعا لازم ينطبق على الاعلام، يتبع..".

ودافع أحمد عن كلام مدكور وقال في تغريدة: "لما بتشوف واحد فى الشارع لابس شرطة او بالطو طبيب بيعمل حاجة غلط أول حاجة بتقولها احترم الزي اللي انت لابسو.

لما بتشوف واحد ملتحى بيعمل حاجة غلط أول حاجة بتقولها احترم دقنك. هيئتك طالما ليها مدلول ما ف انت ساعتها شئت ام ابيت بتمثل كل اللى على نفس هيئتك دى وعلشان كده لازم تحترمها!".