ماذا نعرف عن شهود يهوه؟ من أسسها وما هو تاريخها ومعتقداتها؟

قتل ثمانية أشخاص وأصيب آخرون ليل الخميس-الجمعة في مدينة هامبورغ الألمانية بعدما فتح مسلح النيران بداخل مبنى تابع لطائفة شهود يهوه، وفقاً لما ذكره مسؤولون ألمان.

لمحة تاريخية

يعود تاريخ هذه الطائفة إلى القرن التاسع عشر وأسسها الأمريكي تشالز تيز راسيل (1852-1916)، الذي كان وزيراً في بيتسبورغ. أما في ألمانيا، فهي موجودة منذ أكثر من مئة عام بقليل، وبحسب موقع الطائفة، هناك نحو 170 ألف شخص ينتمون إليها في البلاد.

في العام 1874 تعرّف راسيل الذي كان مفتوناً بالدين منذ أيام الدراسة، على معتقد مسيحي مفاده أن المسيح عاد إلى الأرض سراً، وإثر ذلك قرر تكريس حياته للإيمان، فأسس المجموعة الدينية وأطلق مجلة لها عام 1879.

وبعد سنوات كبرت المجموعة شيئاً فشيئاً وامتدت إلى خارج الولاية. وفي ذلك الوقت، كان شهود يهوه يطلقون على أنفسهم تسمية "تلاميذ الإنجيل". وفي العام 1913 انطلق التيار الديني إلى العالمية، فنشر مخطوطات بأربع لغات، في آلاف الصحف الأمريكية والكندية والأوروبية.

ويقع مقر الطائفة الرئيسي حالياً في نيويورك الأمريكية وهي تقول إن عدد أعضائها في جميع أنحاء العالم يبلغ 8.7 ملايين تقريباً.

العلاقة مع الحكومة النازية

خلال الحرب العالمية الأولى لاحقت السلطات المنتمين إلى الطائفة في عدد من البلدان الغربية، إذ كانوا يرفضون الالتحاق بالخدمة العسكرية. وكان زعيم الطائفة الجديد، جوزف فرانكلين راذرفورد، من بين الذين حكمت عليهم المحكمة بالسجن لعشرين عاماً.

وعلى الرغم من إلغاء الحكم بعد سنة، ساءت العلاقة بين راذرفورد والسلطات الأمريكية وخاض حملة شرسة ضدّ المؤسسات العامة وكرر دائماً أن السياسة والتجارة والدين هي "الأدوات الرئيسية الثلاثة للشيطان".

وإثر ذلك قرر راذرفورد عدم التعاون مع القوانين المدنية طالما أنها لا "تتناسب مع شرع الله".

وفي العام 1931 غيرت الطائفة اسمها ليصبح "شهود يهوه". وفي تلك الفترة وعلى امتداد عشرة أعوام تقريباً، تعرض أعضاؤها للملاحقة والاضطهاد من قبل النازيين في ألمانيا.

ورفض شهود يهوه، الذين حاولوا التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الألمانية من أجل استمرار بعثاتهم الدينية، تأدية التحية النازية على سبيل المثال، وأدى ذلك إلى إرسال نحو 50% بينهم إلى المعسكرات النازية بحلول السنة الرابعة من الحرب العالمية الثانية.

ومات نحو 1500 من أصل 35.000 كانوا في ألمانيا وقتها.

وفي بداية السيتينات، راجع شهود يهوه موقفهم من السلطة العلمانية وأعادوا تبني تفسير سابق لرومية 13 سمح لهم بطاعة جميع القوانين المدنية التي لا تتعارض بشكل مباشر مع قوانين الله.

ما هي معتقداتهم؟