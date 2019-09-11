الحكم على أحد أتباع شهود يهوه بالسجن سبع سنوات ونصف بسبب "التطرّف" في طاجيكستان

حكم القضاء في طاجيكستان على أحد أتباع شهود يهوه بالسجن سبعة أعوام ونصف عام بسبب "التطرّف"، وفق ما أعلنت الجماعة الدينية الأربعاء منددة ب"خطأ قضائي سافر".

وحكمت محكمة في شمال طاجيكستان الثلاثاء على شامل حكيموف (68 عاماً) بالسجن، غير أنّ المكتب الصحافي لشهود يهوه في نيويورك قال لفرانس برس إنّ المتهم "جرت ملاحقته فقط بسبب معتقداته الدينية".

وأضاف مكتب الجماعة أنّ محاميي حكيموف سيتقدّمان بطلب استئناف.

وقالت وكالة الأنباء المستقلة "آسيا بلاس" إنّ الشرطة أوقفت شامل حكيموف في شهر شباط/فبراير واتهمته بمحاولة الترويج لمعتقدات شهود يهوه المحظورة في طاجيكستان منذ 2008.

وتأسست هذه الجماعة في 1870 في الولايات المتحدة على يد تشارلز راسل، وهي تقول إنّها تسعى "لالتزام المسيحية كما علمها يسوع وعاشها رسله".

وتواجه هذه الجماعة ضغوطاً في عدد من الجمهوريات السوفياتية السابقة، بينها روسيا حيث حظرتها المحكمة العليا في 2017.

ومنعت الولايات المتحدة الأربعاء روسيين اثنين من دخول أراضيها لاتهامهما بتعذيب أفراد من شهود يهوه خلال التحقيق معهم في إحدى من سيبيريا.