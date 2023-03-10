English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
أوكرانيا

حصار باخموت مستمر.. زيلينسكي يدعو لفرض المزيد من العقوبات على روسيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
تستمر القوات الأوكرانية في مقاومة الحصار الروسي
تستمر القوات الأوكرانية في مقاومة الحصار الروسي   -  حقوق النشر  Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

تواصل روسيا تطويقها لمدينة باخموت الأوكرانية، محاولة التقدم في أجزاء من منطقة دونيتسك ولوغانسك.

وشنت موسكو، الخميس، قصفاً مدمراً على عدة مدن في أنحاء أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وقطع الكهرباء عن الآلاف.

وكانت الضربة شديدة من حيث عدد الصواريخ المستخدمة وأنواعها، مما طرح العديد من التساؤلات حول توقيت ذلك.

06:30

زيلينسكي: يجب فرض المزيد من العقوبات على الصناعة النووية الروسية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إلى فرض مزيد من العقوبات على الصناعة النووية الروسية، في أعقاب الموجة الأخيرة من الضربات الصاروخية الروسية.

وقال زيلينسكي، في فيديو مصوّر له: إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية انقطعت عن شبكة الكهرباء في البلاد مرة أخرى نتيجة للهجمات.

وأضاف: روسيا "تخلق عن عمد مثل هذه المواقف الحرجة في منشآتنا النووية".

كما تحدث زيلينسكي عن محادثة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث بحث الطرفان "مسألة الضغط على روسيا من أجل وقف إرهابها".

الرئيس الأوكراني خلال الفيديو المصور