حصار باخموت مستمر.. زيلينسكي يدعو لفرض المزيد من العقوبات على روسيا

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زيلينسكي: يجب فرض المزيد من العقوبات على الصناعة النووية الروسية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إلى فرض مزيد من العقوبات على الصناعة النووية الروسية، في أعقاب الموجة الأخيرة من الضربات الصاروخية الروسية.

وقال زيلينسكي، في فيديو مصوّر له: إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية انقطعت عن شبكة الكهرباء في البلاد مرة أخرى نتيجة للهجمات.

وأضاف: روسيا "تخلق عن عمد مثل هذه المواقف الحرجة في منشآتنا النووية".

كما تحدث زيلينسكي عن محادثة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث بحث الطرفان "مسألة الضغط على روسيا من أجل وقف إرهابها".