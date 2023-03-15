استمرار المعارك في باخموت.. روسيا تستخدم ذخيرة فوسفورية في شرق أوكرانيا

استمرار المعارك في باخموت.. روسيا تستخدم ذخيرة فوسفورية في شرق أوكرانيامحادثة
أعلنت القوات الأوكرانية والروسية الأربعاء استمرار "المعارك العنيفة" للسيطرة على وسط مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، والتي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ الصيف رغم تكبّدها خسائر فادحة.
وتحوّلت هذه المدينة إلى رمز للمقاومة الأوكرانية في مواجهة الكرملين، بينما تأمل كييف في استنفاد قوات العدو هناك كي تصبح في وضع يمكّنها من شنّ هجوم مضاد واسع.
السفير الروسي في الولايات المتحدة يدعو واشنطن إلى وقف عمليات التحليق "العدائية"
دعا السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف واشنطن الأربعاء إلى وقف عمليات التحليق "العدائية" قرب الحدود الروسية بعدما اعترضت طائرات مطاردة روسية مسيّرة أمريكية في البحر الأسود.
وقال أنتونوف في بيان عبر تلغرام: "ننطلق من مبدأ أن الولايات المتحدة ستحجم عن القيام بتكهنات لاحقة عبر وسائل الإعلام وستتوقف عن عمليات التحليق قرب الحدود الروسية".
الرئيس الأوكراني: القيادة العسكرية تفضل بالإجماع الدفاع عن باخموت
قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن كبار القادة العسكريين الأوكرانيين يفضلون الدفاع عن القطاع الذي يضم مدينة باخموت في شرق أوكرانيا وإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الروسية.
وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور أمس الثلاثاء: "التركيز الأساسي كان على باخموت"
وأضاف: "كان هناك موقف واضح للقيادة بأكملها وهو تعزيز هذا القطاع وتدمير المحتلين إلى الحد الأقصى".
وزير الدفاع البريطاني: على روسيا احترام المجال الجوي الدولي
دعا وزير الدفاع البريطاني بن والاس موسكو إلى احترام المجال الجوي الدولي وذلك بعدما قالت الولايات المتحدة إن روسيا تسببت في تحطم إحدى طائراتها المسيرة في البحر الأسود أمس الثلاثاء.
وقال والاس لرويترز خلال معرض (دي.إس.إي.آي) اليابان الدفاعي في منطقة تشيبا قرب طوكيو: "الأمر المهم هنا هو أن يحترم جميع الأطراف المجال الجوي الدولي وندعو الروس لذلك".
والحادث الذي شمل مقاتلة روسية من طراز (سو-27) وطائرة مسيرة عسكرية أمريكية من طراز (إم.كيو9) هو أول مواجهة مباشرة من نوعها بين القوتين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عام ويهدد بتزايد حدة التوتر بين واشنطن وموسكو.
وقالت روسيا إنها تنظر إلى الحادث باعتباره استفزازًا.
الحادث الأخطر منذ بدء الحرب | كل ما تريد معرفته عن تحطم المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسودeuronewsقال الجيش الأمريكي اليوم، الثلاثاء، إن مقاتلة روسية من طراز سو-27 (سوخوي)، اصطدمت بطائرة مسيرة تستخدم لأغراض تجسسية من نوع ريبر، تابعة له، فوق البحر الأسود، ولكن وزارة الدفاع الروسية نفت ذلك سريعاً.
إطلاق ذخيرة تحتوي الفوسفور الأبيض على مدينة مجاورة لباخموت في شرق أوكرانيا
أُطلقت ذخيرة تحتوي على مادة الفوسوفور الأبيض الثلاثاء من مواقع روسية على منطقة غير مأهولة في مدينة تشاسيف يار في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
ونحو الساعة 16,45 مساءً (14,45 ت غ) أُطلق مقذوفان بفارق خمس دقائق على طريق في الضواحي الجنوبية لتشاسيف يار يربط المدينة بباخموت المجاورة التي تشهد أعنف معارك الغزو الروسي لأوكرانيا وأطولها أمدًا.
وجاء بعد صوت إطلاق المقذوفين دوي انفجار ذخائر أطلقت كرات صغيرة وحارقة تحتوي على الفوسفور الأبيض سقطت ببطء على الأرض.
وتسببت الكرات بحرائق في المساحات المزروعة على جانبي الطريق في مساحة تعادل حجم ملعب كرة قدم.
وتعذّر على فرانس برس تأكيد ما إذا كان الموقع المستهدف مركزًا للقوات الأوكرانية، لكن شاحنة خضراء تحمل شعار صليب أبيض يرمز للجيش الأوكراني كانت مركونة على مقربة من المنطقة المحترقة.
وأقرب المنازل إلى أطراف المنطقة تبعد 200 متر.
والذخائر التي تحتوي الفوسفور هي أسلحة حارقة يحظّر استعمالها ضد مدنيين، إنما يمكن استخدامها ضد أهداف عسكرية بموجب اتفاقية جنيف المبرمة في العام 1980.