شاهد: الرئيس الأوكراني يُقلد جنوده المرابطين على الجبهة الشرقية أوسمة ونياشين

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عددا من الجنود خلال زيارته لمنطقة دونيتسك.

وقام زيلينسكي بتقليد جنوده المرابطين على الجبهة الشرقية أوسمة ونياشين كتشجيع لهم على الجهود التي يقومون بها لحماية الحدود. وزار الرئيس الأوكراني العديد من المواقع العسكرية بمنطقة دونيتسك إذ تفقد مع قواه حظيرة الطائرات وتحدث مع الجنود على أمل رفع معنوياتهم.

وقف زيلينسكي دقيقة صمت تكريما لأروح الجنود الذين سقطوا خلال المعارك الذي يقوم بها الجبش الأوكراني تجاه القوات الروسية مؤكدا: "سيكون هذا مجرد التزام لحظة صمت أمام جميع أبطالنا العسكريين الذين دافعوا عن أوكرانيا".

وخلال تقليده الأوسمة للجنود قال: "يشرفني أن أكون هنا اليوم، في شرق ولايتنا، في دونباس، وأن أكافئ أبطالنا، لأأشكركم وأصافحكم. شكرًا لكم على حماية الدولة والسيادة وشرق أوكرانيا. لقد رأيت الكثير من الدمار اليوم. الشيء الرئيسي هو أننا انتصرنا في هذه الحرب وسنعيد بناء كل شيء".

وتأتي الزيارة التي قام بها زيلينسكي في وقت تشهد فيه الحرب الروسية-الأوكرانية تصعيدا بعد دعوة الغرب إلى تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا لمواجهة روسيا من جهة وإقرار صندوق النقد الدولي لخطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار.

ميدانيا، قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 25 آخرون الأربعاء في قصف روسي على مبنى سكني في زابوريجيا الواقعة في جنوب أوكرانيا، حسبما أعلن رئيس بلدية المدينة.

وقال أناتولي كورتييف عبر تلغرام "للأسف، توفي شخص مصاب وكان في حالة خطيرة". وأضاف "وفقاً للمعلومات الأخيرة، نُقل 25 شخصاً إلى المستشفى". واتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي موسكو بـ"قصف المدينة بوحشية".

وجاء ذلك بعدما كانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت الأربعاء مقتل أربعة أشخاص في هجوم بطائرات مسيّرة روسية ليل الثلاثاء الأربعاء استهدف مدرسة مهنية في منطقة كييف.