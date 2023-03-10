الذهب ينخفض قبل إعلان بيانات أجور أمريكية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي

- انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة مع ترقب المستثمرين لبيانات الأجور في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع إعلانها يوم الجمعة لتقييم المسار المحتمل لرفع الفائدة في المركزي الأمريكي.

وبحلول الساعة 0334 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1828.90 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1832.90 دولار للأوقية.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع من رفع أكبر وربما أسرع للفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويثبط رفع أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر فائدة.

كما يتجه مؤشر الدولار صوب مكاسب أسبوعية، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 19.95 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 935.05 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1380.89 دولار للأوقية.