شاهد: أنصار حماس يتظاهرون احتجاجا على المداهمات الإسرائيلية في الضفة الغربية

شارك أنصار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تجمع حاشد، في قطاع غزة، يوم الجمعة، للاحتجاج على المداهمات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على الضفة الغربية المحتلة.

وقال مشير المصري، المسؤول في حركة حماس، لوكالة أسوشيتيد برس في التجمع الذي نُظم في بلدة بيت لاهيا: "هذا دليل على المعادلة التي تقول، لكل فعل رد فعل".

ونُظم التجمع بعد أن قال مسؤولون إسرائيليون إن مسلحا فلسطينيا فتح النار في شارع مزدحم بوسط تل أبيب، فأصاب ثلاثة أشخاص قبل إطلاق النار عليه وقتله.

وجاء إطلاق النار بعد ساعات من مداهمة عسكرية إسرائيلية، قتلت ثلاثة نشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وحذر المصري من أن "الدماء ستُعاد بالدماء، وسوف يُقتل القتلة، وسيتم قصف المفجرين".

وزعمت حماس أن مهاجم تل أبيب، وهو سجين سابق يبلغ من العمر 23 عاماً يدعى معتز خواجة، كان عضواً في الجناح العسكري للتنظيم.

كانت موجة أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، واحدة من أكثر فترات الاضطرابات الدموية بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ سنوات.

تميزت الأشهر القليلة الماضية بتصاعد العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية، اللتين احتلتهما إسرائيل مع قطاع غزة في حرب عام 1967.