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أوكرانيا

أوكرانيا تؤكد هوية جندي انتشر مقطع فيديو لعملية إعدامه

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بقلم:  يورونيوز
جنديان أوكرانيان في خندق تحت القصف الروسي على الجبهة قرب باخموت. 2023/03/05
جنديان أوكرانيان في خندق تحت القصف الروسي على الجبهة قرب باخموت. 2023/03/05   -  حقوق النشر  ا ب

أكّد جهاز الأمن الأوكراني الأحد هوية الجندي الذي قتل بوابل من الرصاص في عملية إعدام تم تصويرها وانتشرت بشكل واسع النطاق على الإنترنت. وأعلن محققو جهاز الأمن الأوكراني أن الجندي البالغ 42 عاما يدعى أولكسندر إيغوروفيتش ماتسيفسكي، وهو قنّاص في الفرقة 163 التابعة للواء الدفاع البري في منطقة تشيرنيهيف في شمال شرق أوكرانيا.

والأحد، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي بـ"شجاعة" ماتسيفسكي ومنحه لقب "بطل أوكرانيا". وقال الرئيس إن ماتسيفسكي كان "جنديا وشخصا سيبقى في ذاكرة (الأوكرانيين) إلى الأبد". ولم تتضح في البداية هوية الجندي إذ أصدر الجيش بيانات متضاربة أشار فيها بداية إلى اسمين مختلفين.

ويظهر في التسجيل المصور مقاتل أوكراني يقف في خندق حيث يتم إطلاق النار عليه مرّات عدة بواسطة أسلحة آلية بعد قوله "المجد لأوكرانيا". وبحسب الدائرة الإقليمية للقطاع الشمالي للقوات الأوكرانية المسلحة، أُسر ماتسيفسكي المولود في مولدافيا مع أربعة جنود أوكرانيين في منطقة دونيتسك، وأكدت والدته مؤخرا هويته عبر تقرير متلفز.

وحدد جهاز الأمن الأوكراني هويته بناء على "اتصالات مع أقاربه وتحليل الصور والتسجيلات المصورة وفحص الطب الشرعي". وأشار رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك في بيان صحافي إلى أنه "بطل حقيقي حتى في مواجهة الموت، أظهر للعالم إلى أي حد لا يمكن أن يُقهر الأوكرانيون". وأوضح أن أجهزة الأمن الأوكرانية تعمل على تحديد هويات الجنود الروس الذين "ارتكبوا هذه الجريمة الدموية".

المصادر الإضافية • أ ف ب