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بلجيكا

فيديو: بلجيكا تنفذ أكبر عملية نقل سجناء في تاريخها

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بقلم:  يورونيوز
السجن الجديد الذي استقبل السجناء في بلجيكا
السجن الجديد الذي استقبل السجناء في بلجيكا   -  حقوق النشر  AFP

نقلت السلطات البلجيكية 271 نزيلاً من سجن دندرموند الذي بُني عام 1863 إلى سجن جديد.

عملية النقل، التي أشرفت عليها وزارة العدل البلجيكية، هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.

وقالت كارولين كريل، مديرة سجن دندرموند: "السجن القديم تجاوز متطلبات الاحتجاز. هنا، سيكون السجن الجديد مجهزاً بشكل أفضل بكثير من حيث المرافق التي يمكن إتاحتها للدورات أو التدريب أو التخرج (للسجناء). سيكون أفضل بكثير".

وشارك أكثر من 230 شرطي بلجيكي في تأمين نقل السجناء، بالإضافة إلى طائرة مروحية وطائرة أخرى مسيّرة لمراقبة سير العملية برمتها.

ويضم السجن الجديد، الذي يقع على بعد بضع كيلومترات من سجن دندرموند، أربعة أجنحة وثلاثة طوابق وزنزانات بُنيت على الطراز الحديث لاستيعاب 444 سجيناً.