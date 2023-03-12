شاهد: اختتام النسخة الثانية من "رالي جميل" للسيدات في السعودية

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من "رالي جميل"، سباق الرالي الملاحي العالمي للسيدات، والذي استمر لـ4 أيام وانطلق من صخرة الفيل الشهيرة في محافظة العلا.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، خاضت هذا السباق 82 مشاركة من السائقات وزميلاتهن المساعدات اللواتي مثلن 25 دولة من جميع أنحاء العالم، للتنافس على لقب بطولة الرالي.

وأتى تنظيم هذه النسخة من الرالي استمراراً للزخم الذي أحدثه السباق الأول، مع تحقيق زيادة في أعداد المشاركات وقدراتهن العالية، إذ عبّرن عن حماستهن للانضمام إلى هذا الحدث الرياضي.

توجت بطلات رالي جميل 2023 في احتفال حضره أمير حائل وسط مدينة بريدة موقع مسابقة رالي جميل

وانطلقت المتسابقات في رحلة يبلغ طولها 1,600 كيلومتر تقريباً، وتخللتها التضاريس الصحراوية المتنوعة طوال الأيام الخمسة للسباق.

وكانت الرحلة بمثابة اختبار حقيقي لدقة مهارات القيادة والملاحة التي تتمتع بها المشاركات، كما أسهمت التجربة ذاتها في تعزيز معرفتهن بالثقافة السعودية وتاريخ المملكة.

وكانت محافظة العلا نقطة انطلاق السباق، قبل أن تمرّ السائقات عبر حائل وصولاً إلى خط النهاية في محافظة القصيم، مع وجود عدد من نقاط الفحص.

وتوجت بطلات رالي جميل 2023 في احتفال حضره أمير حائل وسط مدينة بريدة.